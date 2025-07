Espetáculo 'Peter Pan' leva Terra do Nunca ao Theatro da Paz, neste domingo (13)

O Theatro da Paz, em Belém, recebe a apresentação de "Peter Pan", dirigido pela professora e diretora da casa, Maíra Monteiro, com a promessa de uma edição em que a fantasia ganha vida e os sonhos das crianças se transformam em cenas da viagem à Terra do Nunca. O espetáculo começa às 16h deste domingo (13) e convida todos a vivenciar as aventuras de Peter Pan, Wendy, Sininho, Capitão Gancho e tantos outros personagens.

Com uma década de atuação no cenário teatral paraense, a Casa das Artes Tiago de Pinho testemunhou o surgimento de uma nova cena teatral na cidade. Segundo o presidente Tiago de Pinho, a criação de turmas impulsionou uma movimentação cultural em Belém:

“Os artistas que vieram fazer arte conosco — e até os de outros grupos — perceberam um grande crescimento na produção, no público e na divulgação. Isso trouxe novos ares para o teatro na cidade. Hoje, temos muita gente fazendo teatro, não só aqui, mas também em outros espaços, como na UFPA e em cursos particulares.”

Um dos momentos mais marcantes da história da Casa, segundo Tiago, foi a mudança para o casarão no bairro de Nazaré, onde hoje funciona sua sede.

“Vínhamos de um período desafiador, atuando em um espaço pequeno, com apenas uma sala. Mas, graças à força do teatro e do público, começamos a crescer. Chegar a esse casarão — um lugar que respira história, por ter abrigado as turmas de balé da professora Vera Torres nas décadas de 70, 80 e 90 — foi o momento mais importante dessa trajetória.”

Tiago destaca que um dos maiores desafios da Casa é manter vivos os projetos teatrais em Belém, já que faltam políticas públicas consistentes de apoio e linhas de crédito específicas para grupos ou artistas independentes.

“Todo o suporte que temos vem do público — tanto dos espectadores quanto dos alunos. O maior desafio é nos mantermos e nos reinventarmos. Apesar das dificuldades, seguimos em frente, e isso é muito significativo.”

Montagem infantil foi o primeiro musical do grupo

Sobre o espetáculo Peter Pan, Tiago explica que a escolha da obra se deve ao fato de ter sido o primeiro musical da turma infantil, deixando marcas profundas nele e na equipe.

“Essa montagem, de 2018, tinha atores cantando, coreografados, e nos emocionou muito. Desta vez, o público pode esperar um elenco renovado, novas canções, coreografias, cenas e um cenário virtual deslumbrante. Será um espetáculo inesquecível para as famílias que prestigiarem.”

Além da apresentação no Theatro da Paz, a Casa das Artes prepara outros espetáculos infantis para 2024, incluindo projetos alinhados à COP30.

“Temos peças como Banzeiro: Uma Aventura pelo Rio Invisível e Meu Amigo Encantado, que traz uma criança com um amigo da encantaria amazônica. São obras que celebram nosso folclore e dialogam com a agenda global da conferência.”

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)