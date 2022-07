Espetáculo 'As Seis Rainhas - Um Musical Histórico' apresenta segunda temporada em Belém

O resgaste histórico de grandes mulheres e o empoderamento feminino são as principais mensagens a serem passadas pelo espetáculo musical “As Seis Rainhas - Um Musical

Histórico”, que será realizado nos dias 22 e 23 de Julho, às 19h30, no Teatro Waldemar Henrique, localizado na praça da República, em Belém. A peça é resultado de uma prática de montagem e inspirado em livros, documentários e outras produções que trazem a história das seis ex-esposas do Rei Henrique VIII, considerado o pior monarca da Inglaterra.

Com realização da SWAM Studios, o espetáculo tem uma hora e cinquenta minutos de números musicais cheios de energia, sensibilidade e comicidade, revelando como era ser esposa e mulher e ter que vivenciar violência de gênero, feminicídio, silenciamento e apagamento, assuntos ainda atuais. Segundo a diretora coreográfica, Victória Aben-Athar, “as coreografias levaram em torno de quatorze meses para serem concluídas, cada dança tem um estilo muito próprio, inspirado nas divas pops. O público pode esperar referencias de mulheres incríveis da atualidade e é uma grande catarse feminina, recuperar os holofotes que sempre foram nossos por direito. É uma releitura da história. É um espetáculo muito sensível, que dá vontade de vibrar junto, que mistura momentos cômicos e emocionantes”, explicou.

Victória destacou ainda que a dança é inerente ao ser humano. “A dança é muito mais do que uma comunicação poética com o outro, ela é comunicação consigo mesmo. Por meio dela, você pode compreender-se e se colocar no mundo. O maior poder da dança é te devolver pra você mesmo, por isso é urgente dançar”, concluiu.

Para as diretoras musicais e versionistas Lidia e Giovanna Marçal, o espetáculo tem dois momentos: a concepção das versões brasileiras das músicas e dar voz a essas versões, dirigi-las musicalmente. "Como versionista o processo foi bem longo, mas extremamente satisfatório. Pela primeira vez eu divido esse cargo com os meus sócios

dentro de um campo que não costumava explorar em nossas produções. Já como direção musical foi diferente de tudo o que já fizemos para o teatro musical. Termos somente seis meninas no palco criando harmonias vocais voltadas para a música pop e trazendo uma energia totalmente diversa. Acredito que as pessoas podem esperar um musical com muita história mesclada ao som de músicas que trazem aquela energia do mundo pop e suas divas", destacou.

Giovanna completou ainda que todo o trabalho resultou em um espetáculo lindo. “Estamos ansiosas para compartilhar com o público, risos e uma porção de outras emoções. Além de ser um orgulho e tanto trabalhar com tantas mulheres incríveis e fortes em opiniões, ideias. Todas muito diferentes, mas que compartilham desse mesmo amor pela arte e vontade de contar essa história sob a nossa perspectiva", concluiu a diretora.

O espetáculo traz a direção teatral de Bárbara Gibson, direção musical e versão brasileira das músicas de Lidia Marçal e Giovanna Marçal, direção coreográfica de Victória Aben-Athar. Produção executiva de Emanuele Corrêa e Yuri Wariss. Assistente coreográfica, Caila Manza e Pit Singer, Lívia Mesquita. Conta com um elenco de oito atrizes com a estratégia de alternantes, ou seja, duas atrizes representam a mesma Rainha, em sessões diferentes: Catarina de Aragão (Helena Bastos), Ana Bolena (Jully Lima e Carol Maia), Jane Seymour (Lohane Taketa e Sofia Sinimbu), Ana de Cleves (Rayane Trindade e Lohane Taketa), Catarina Howard (Izabella Pantoja ) e Catarina Parr (Yasmim Miranda).

Agende-se

Espetáculo “As Seis Rainhas – Um musical histórico”

Data: 22/07 e 23/07, sexta e sábado.

Hora: 19h30

Local: Teatro Waldemar Henrique (Praça da República)

Ingresso: R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia)

Disponíveis na bilheteria do Teatro ou no site https://www.sympla.com.br/evento/as-seis-rainhas-um-musical-historico/1619330

Para mais informações: @swamstudios