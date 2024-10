Escritora Graziela Brum lança 'A curva vermelha do rio', em Belém, nesta sexta-feira (25)

A escritora, poeta e radialista gaúcha Graziela Brum lança nesta sexta-feira (25), na Casa do Fauno (Aristides Lobo, 1061), em Belém, o romance "A curva vermelha do rio". O evento de lançamento inicia às 20h.

Graziela Brum é escritora e curadora da Residência Artística Campo de Heliantos, em Alter do Chão. Ela é também idealizadora do projeto literário Senhoras Obscenas, pelo qual organizou e ajudou a publicar mais de 200 mulheres poetas e prosadoras em três livros de antologias. Ganhadora de dois concursos ProAc em São Paulo, com Fumaça (2014) e Jenipará (2019) – este é primeiro romance de sua trilogia sobre a Amazônia, ela também publicou Vejo Girassóis em Você (Lumme), de prosa poética.

Serviço

Lançamento de A curva vermelha do rio de Graziela Brum

Sexta feira, 25 de outubro de 2024 às 20 horas

Casa do Fauno - Rua Aristides Lobo, 1061 entre Benjamin e Rui Barbosa, Reduto, Belém

Entrada gratuita