Escritora e jornalista Lívea Colares lança livro de poemas 'Sussurros estelares'

A escritora e jornalista paraense Lívea Colares lança na próxima quarta-feira, 18, o livro de poemas “Sussurros estelares”. A sessão de autógrafos acontece às 20h, no Núcleo Na Figueredo, localizado na Avenida Gentil Bittencourt, 449. Composta por 29 poemas, a obra foi publicada pelo Caravana Grupo Editorial e é uma das selecionadas para tradução e publicação na Argentina, em 2024.

A publicação é composta por poemas que Lívea foi escrevendo ao longo dos anos e que refletem sentimentos díspares, de mansidão, pressa e de impulsos da imaginação. “São reflexões, angústias, perguntas e encantamentos que me acometeram, quase sempre, durante a noite, enquanto eu tentava dormir. Algumas vezes, inclusive, eu acordei no meio da madrugada, com os versos na cabeça, e logo peguei o bloco de notas para escrevê-los”, descreve a artista.

A escritora destaca que a tradição literária em Língua Portuguesa possui muitos autores que a inspiram. “Sempre adorei os poemas de Fernando Pessoa, Manuel de Barros e Mário Quintana, dentre outros, mas apesar de adorar poesia, nunca tinha me considerado poeta. Acredito que aquilo que precisa ser dito, escolhe como quer ser dito e, no meu caso, algumas palavras escolheram sair em forma de poesia, quando dei por mim, já havia escrito vários poemas e resolvi reuni-los em um livro”, relata.

“Sussurros estelares” é o terceiro livro publicado por Lívea Colares, o primeiro foi o livro de crônicas “Encontros”, vencedor do Prêmio Uirapuru, em 2020. A segunda obra publicada foi o romance “A menina e o palhaço”, lançado durante a programação da 26.ª Feira do Livro e das Multivozes e à venda em várias lojas online. “Pretendo voltar para as crônicas, já escrevi algumas e tenho intenção de escrever mais outras para compor o meu próximo livro de crônicas”, anuncia.

“‘Encontros’ é no sentido de momentos partilhados. É a neta fazendo bolo com avó ou com a mãe, o pai ensinando a filha a andar de bicicleta, encontros amorosos, são momentos assim que as pessoas se encontram e surge alguma coisa especial. O livro tem várias histórias de encontro e especiais da vida. É um livro com coisas mais leves, mais sutil, para relaxar”, explica Lívea sobre seu primeiro livro. De cronista a poeta, a artista da palavra segue na busca do autoconhecimento e do desenvolvimento de sua escrita.

Lívea Colares nasceu e cresceu em Belém do Pará. É jornalista e Mestre em Comunicação e, durante a trajetória acadêmica, estudou as relações entre jornalismo e literatura. Descobriu a paixão por livros aos dez anos e desde então está sempre à procura de boas histórias para ler ou contar.

Conheça um poema do livro “Sussurros estelares”:

Fazer poesia

Faço poesia

como quem tece uma trama

Faço porque

minha alma clama

Faço porque sou calma

Sou chama

Costuro dores

Ardores

Amores

A minha agulha

é feita de temores

Bordo belezas

Tristezas

Miudezas

A minha linha

é feita de singelezas