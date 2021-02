Autora paraense publica livro após premiação em concurso literário

A premiação do concurso literário Prêmio Uirapuru 2019 foi a possibilidade para que a jornalista paraense Lívea Colares, de 29 anos, lançasse o primeiro livro da carreira. Uma das vencedoras na categoria crônicas a escritora lança neste ano a obra “Encontros” com uma reunião de 29 crônicas, que tratam sobre momentos especiais compartilhados um com o outro.

A publicação é uma coletânea de pequenas histórias nascidas de conexões momentâneas e cheias de significado. O livro pode ser adquirido através do site da Editora Folheando.

“‘Encontros’ é no sentido de momentos partilhados. É a neta fazendo bolo com avó ou com a mãe, o pai ensinando a filha a andar de bicicleta, encontros amorosos, são momentos assim que as pessoas se encontram e surge alguma coisa especial. O livro tem várias histórias de encontro e especiais da vida. É um livro com coisas mais leves, mais sutil, para relaxar”, explica.

Lívea começou a escrever quando era adolescente, porém nunca pensou em publicar um livro. As crônicas e contos que ia escrevendo foram sendo guardados ao longo dos anos. Quando surgiu a oportunidade, ela reuniu o que havia escrito, fez novas produções e se inscreveu no concurso promovido pela Editora Folheando.

Ela foi a única paraense entre os vencedores, os demais autores são de São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco. Além da categoria crônicas, o Prêmio Uirapuru também contou com as categorias contos e romance, totalizando nove vencedores, três para cada gênero literário.

“São crônicas que escrevo desde adolescente, algumas são mais antigas e outras mais recentes, a maioria tem alguns anos. Nunca escrevi com a intenção de se transformar em um livro e publicar, eu simplesmente sentava e escrevia quando queria. Eu fiz o livro ao longo dos anos”, explica.

Lívea Colares nasceu e cresceu em Belém. Aos dez anos, descobriu a paixão por livros, e desde então está sempre em busca de boas histórias para ler ou contar. Além de crônicas, escreve também romances e poemas.

Duas inspirações literárias são a jornalista Eliane Brum e a escritora Martha Medeiros. De acordo com Lívea, as crônicas tem um viés literário mais ficcional, quase como um conto, porém mais curtas.

“Nenhuma das histórias foi vivência minha, foram coisas que vi, ou que me inspiraram a criar essas histórias, uma música ou um filme. São várias pequenas histórias, quando fui reunir todas para colocar no concurso vi que todas eram momentos compartilhados com outras pessoas, todas tinham essa essência do encontro”, destaca.

Serviço:

Livro “Encontros”

Autora: Lívea Colares

Editora Folheando

Valor: R$ 36

Páginas 113

Site: http://www.editorafolheando.com.br/