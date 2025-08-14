Escritor amazônida, Milton Hatoum é eleito para a Academia Brasileira de Letras

O romancista, contista e tradutor Milton Hatoum foi eleito nesta quinta-feira, 14, para a cadeira nº 6 do Quadro dos Membros Efetivos da Academia Brasileira de Letras (ABL). A vaga estava aberta desde a morte do acadêmico e jornalista Cícero Sandroni, em 17 de junho deste ano. A eleição ocorre nesta que foi a primeira candidatura de Hatoum para uma vaga da instituição.

O escritor natural de Manaus foi eleito com 33 votos. "A Academia me interessa como uma instituição de memória, de proteção à literatura brasileira e de abertura ao público", afirmou o escritor, antes do resultado da eleição.

Hatoum é autor de oito livros, que venderam juntos meio milhão de livros e ganharam publicação em 17 países.

