Escritor amazônida, Milton Hatoum é eleito para a Academia Brasileira de Letras
Milton Hatoum é autor de romances premiados e sucessos de público e crítica como Relato de um certo Oriente e Dois Irmãos
O romancista, contista e tradutor Milton Hatoum foi eleito nesta quinta-feira, 14, para a cadeira nº 6 do Quadro dos Membros Efetivos da Academia Brasileira de Letras (ABL). A vaga estava aberta desde a morte do acadêmico e jornalista Cícero Sandroni, em 17 de junho deste ano. A eleição ocorre nesta que foi a primeira candidatura de Hatoum para uma vaga da instituição.
O escritor natural de Manaus foi eleito com 33 votos. "A Academia me interessa como uma instituição de memória, de proteção à literatura brasileira e de abertura ao público", afirmou o escritor, antes do resultado da eleição.
Hatoum é autor de oito livros, que venderam juntos meio milhão de livros e ganharam publicação em 17 países.
