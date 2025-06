Entenda o conflito entre Murilo Huff e Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça

Desde a morte de Marília Mendonça, em 2021, Murilo Huff e Dona Ruth Moreira, mãe da cantora, mantinham uma relação pública harmoniosa. Eles compartilham a guarda de Leo, filho dos artistas - mas agora disputam a custódia do menino na Justiça.

Apesar das declarações públicas de afeto, a relação entre eles parece não ter sido sempre harmoniosa. Agora, com a disputa pela guarda de Leo, o caso envolve também trocas de acusações nas redes sociais. Entenda abaixo o conflito entre os dois.

Motivo da separação

Marília Mendonça e Murilo Huff começaram um relacionamento discreto em 2017. Juntos, tiveram Leo, que nasceu em dezembro de 2019. A relação terminou antes da morte da cantora, em novembro de 2021.

À época, o cantor Bruno, da dupla com Marrone, e amigo de Marília, afirmou que Dona Ruth teria sido o motivo da separação do casal.

"Ela Marília amava tanto a mãe dela - ama ainda, porque eu acredito em vida após a morte - que ela fazia tudo pela mãe. Inclusive, ela falou em particular no meu ouvido que largou do menino porque ele estava enfrentando a mãe dela", declarou ele em vídeo divulgado pela coluna Fábia Oliveira em novembro de 2021.

"Ela falou: 'Não. Minha mãe, não. Ninguém enfrenta e ninguém vai tomar o lugar dela.'", complementou Bruno.

Pedido de guarda unilateral

Recentemente, Murilo entrou com um pedido de guarda unilateral do filho, o que, caso seja aceito, lhe concederá responsabilidade total sobre Leo. Por estar sob segredo de Justiça, os detalhes do processo não podem ser acessados.

Após a repercussão do caso, o cantor se manifestou nas redes sociais dizendo que não pretende afastar o filho da família de Marília. "Infelizmente, não posso expor todas as provas e fatos que eu tenho, pois está em segredo de Justiça, mas a verdade prevalecerá! Não tenho a intenção, nunca quis e não quero afastá-lo da família materna", declarou.

"Tomei essa decisão por um bem maior. Não julguem sem conhecer a história por completo", acrescentou.

Procuradas pelo Estadão, as assessorias de Murilo e de Dona Ruth não responderam sobre o processo. O espaço segue aberto.

Namorada de Murilo é criticada por apoiá-lo

A influenciadora digital e empresária Gabriela Versiani, namorada de Murilo Huff, prestou apoio ao cantor, mas precisou apagar a publicação após receber críticas de fãs de Marília Mendonça.

Gabriela havia compartilhado o pronunciamento de Murilo sobre o caso. Em apoio, escreveu: "Eu, sua família e seus amigos estamos com você. E seu filho, lá na frente, vai se orgulhar muito de tudo isso, não tenho dúvidas."

"Eu não sou mãe ainda, mas, como mulher e como alguém que tem um amor incondicional pelo Léo, acredito que a Marília esteja orgulhosa lá de cima de te ver enfrentando tudo isso pelo bem maior de vocês", completou.

A citação à cantora gerou reação negativa por parte dos fãs, que criticaram Gabriela por mencionar Marília no contexto do processo. Muitos também apontaram que a influenciadora não conheceu a artista pessoalmente e, por isso, não poderia afirmar como ela se sentiria diante da situação.

Acusações de Dona Ruth

Em meio à repercussão, Dona Ruth compartilhou nos Stories do Instagram registros dos cuidados com Leo, como a atenção à alimentação do neto na escola. Ela também lamentou a situação e afirmou que o menino nunca recebeu pensão do pai.

"Desde o dia em que ele nasceu até o dia de hoje, nunca lhe faltou amor, cuidado Já passamos por diversos momentos difíceis", escreveu. Ela destacou que foi seu olhar atento que contribuiu para o diagnóstico precoce de diabetes do neto.

Na sequência, afirmou que nunca houve ajuda financeira por parte de Huff. "O Leo nunca recebeu nenhum centavo de pensão do pai, mas jamais ataquei a integridade dele. Pelo contrário, sempre defendi que o Leo respeitasse e amasse o pai dele."

Ela finalizou dizendo que, em respeito ao neto e por orientação judicial, não pretende comentar mais o caso.

Murilo rebate e expõe comprovantes de pagamentos

O cantor não deixou a acusação passar. Em resposta, publicou um texto em que classificou as declarações de Ruth como "mentirosas" e disse que se viu forçado a expor informações pessoais.

"É muito humilhante ter que vir aqui expor esse tipo de coisa, mas se eu me calar a mentira vira verdade", escreveu.

Murilo detalhou os gastos mensais que afirma ter com o filho, entre eles R$ 2,6 mil com escola, R$ 1,2 mil com plano de saúde, R$ 2,8 mil em sessões com psicóloga, R$ 5 mil com babá/enfermeira e cerca de R$ 4 mil mensais com o tratamento de diabetes. Segundo o cantor, só os custos fixos básicos passam de R$ 15 mil por mês, valor com que ele diz arcar integralmente.

Além do texto, o cantor mostrou comprovantes do pagamento adiantado de um ano da escola de Leo, no valor de R$ 30 mil, e de R$ 9,1 mil destinados a sessões de psicoterapia. "Eu sei que tudo isso não é nada além da minha obrigação como pai", pontuou.

Por fim, Murilo afirmou que não deseja atacar ninguém, mas que não poderia permitir que "tantas mentiras" fossem ditas a seu respeito. "Só estou postando pra me defender da acusação mentirosa de que não pago nada, e mostrar o quanto estão inventando mentiras pra me descredibilizar."