‘Endoida Caralh*’: gíria paraense faz sucesso em festa de Rock Doido em Curitiba

Reconhecida pelos paraenses que amam festas de aparelhagem, a gíria “endoida caralh*” se tornou um símbolo marcante das festas de “Rock Doido”, na região amazônica. Diante desse cenário, um vídeo que foi publicado na última quinta-feira (7) viralizou no TikTok ao mostrar como o termo ganhou destaque no país e agora já está sendo utilizado pelo público em diversas festas de Curitiba, no Paraná.

Na filmagem, que já acumula mais de 140 mil visualizações, o perfil “Fui Pará” exibiu a energia das pessoas presentes no local, que pularam e dançaram ao som de batidas eletrizantes regionais, capazes de fazer qualquer um sair do lugar. “Só nortista entende a vibe do endoida caralh*”, escreveu o perfil.

Nos comentários da publicação, algumas pessoas comentaram sobre a sensação de conhecer o significado do termo paraense. “Amo ser nortista, pois é nessa hora que todos do norte se juntam no Rock Doido”, escreveu uma seguidora. “Se na festa não tocar essa sequência, a festa não tem graça”, disse outra. “É onde esquecemos as dificuldades da vida”, revelou um terceiro.

Popularização da gíria paraense

A popularização da gíria paraense “Endoida caralh*” ganhou uma forte repercussão nacional após a cantora Anitta colocar o termo no final de seu clipe “No Chão Novinha” com Pedro Sampaio, gravado no final de 2021, no Mercado do Ver-o-Peso e na Vila da Barca, em Belém do Pará. Depois do sucesso do single, a artista ainda utilizou o termo regional em diversos outros shows que fez pelo Brasil. Assim, a gíria se propagou por diversas regiões do país, inclusive em Curitiba, no Paraná.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web em Oliberal.com)