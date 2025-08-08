Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

‘Endoida Caralh*’: gíria paraense faz sucesso em festa de Rock Doido em Curitiba

As festas de aparelhagem são símbolos da cultura e musicalidade do estado do Pará

Victoria Rodrigues
fonte

Ao longo dos anos, a gíria paraense vem se popularizando em outras regiões do país. (Foto: Reprodução/ TikTok | @fui.para)

Reconhecida pelos paraenses que amam festas de aparelhagem, a gíria “endoida caralh*” se tornou um símbolo marcante das festas de “Rock Doido”, na região amazônica. Diante desse cenário, um vídeo que foi publicado na última quinta-feira (7) viralizou no TikTok ao mostrar como o termo ganhou destaque no país e agora já está sendo utilizado pelo público em diversas festas de Curitiba, no Paraná.

Na filmagem, que já acumula mais de 140 mil visualizações, o perfil “Fui Pará” exibiu a energia das pessoas presentes no local, que pularam e dançaram ao som de batidas eletrizantes regionais, capazes de fazer qualquer um sair do lugar. “Só nortista entende a vibe do endoida caralh*”, escreveu o perfil.

Nos comentários da publicação, algumas pessoas comentaram sobre a sensação de conhecer o significado do termo paraense. “Amo ser nortista, pois é nessa hora que todos do norte se juntam no Rock Doido”, escreveu uma seguidora. “Se na festa não tocar essa sequência, a festa não tem graça”, disse outra. “É onde esquecemos as dificuldades da vida”, revelou um terceiro.

VEJA MAIS

image Novo Carabao chega para celebrar a cultura paraense ao máximo
Estreia da nova estrutura da aparelhagem será neste sábado (9), a partir das 21h, na sede da Tuna Luso Brasileira, com muito agito para quem gosta de dançar junto e separado

image Rabeta Sound: aparelhagem inspirada na cultura ribeirinha viraliza nas redes sociais; veja o vídeo
Sucesso no Baixo Acará, projeto une tradição das rabetas com potência sonora das grandes aparelhagens do Pará

image Gaby Amarantos celebra aniversário com festa ‘Rock Doido’ na Cidade Velha
Noite teve shows de MC Dourado, Gang do Eletro, Aparelhagem Crocodilo e convidados como Maju Coutinho e Thalma de Freitas.

Popularização da gíria paraense

A popularização da gíria paraense “Endoida caralh*” ganhou uma forte repercussão nacional após a cantora Anitta colocar o termo no final de seu clipe “No Chão Novinha” com Pedro Sampaio, gravado no final de 2021, no Mercado do Ver-o-Peso e na Vila da Barca, em Belém do Pará. Depois do sucesso do single, a artista ainda utilizou o termo regional em diversos outros shows que fez pelo Brasil. Assim, a gíria se propagou por diversas regiões do país, inclusive em Curitiba, no Paraná.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

festa de aparelhagem

Rock Doido

gíria paraense

'endoida caralh*"

popularização
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Sambistas paraenses lamentam a morte de Arlindo Cruz

Em Belém, artistas que conviveram com o cantor e compositor destacaram a grandiosidade de sua obra

08.08.25 17h30

EM EXECUÇÃO

Vitória-régia: estrutura para show de Mariah Carey em Belém já está sendo montada

O palco de 25 metros de diâmetros e 88 toneladas está sendo confeccionado em São Paulo

08.08.25 14h41

AGENDA

Evento em Belém tem carnes exóticas e mais 40 estações de churrasco

Festival BBQ Show promete uma experiência musical e gastronômica

08.08.25 13h43

TEATRO

Whindersson Nunes retorna a Belém com um novo espetáculo

O inédito "Isso Definitivamente Não é um Culto” terá nove sessões em Belém

08.08.25 13h18

MAIS LIDAS EM CULTURA

POLÊMICA

Pastora de Ludmilla fala sobre casamento da cantora com Brunna Gonçalves: 'Pecado'

Adriana Pereira, líder religiosa ligada à cantora, causou repercussão ao comentar sobre a união homoafetiva da artista com Brunna Gonçalves durante programa de TV

07.08.25 23h12

DESPEDIDA

Luto no carimbó: Morre mestre Lourival Igarapé, aos 74 anos

Artista estava internado

08.08.25 8h59

AGENDA

Evento em Belém tem carnes exóticas e mais 40 estações de churrasco

Festival BBQ Show promete uma experiência musical e gastronômica

08.08.25 13h43

FAMOSOS

Preta Gil faria 51 anos nesta sexta; veja as homenagens dos amigos e da família

Cantora foi homenageada por amigos e familiares nas redes sociais

08.08.25 9h18

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda