Empresário do Grupo Líder, Oscar Rodrigues, fala sobre sua história no Mangueirosamente

O videocast Mangueirosamente, apresentado pelo jornalista Ismaelino Pinto, tem como foco personalidades da cultura paraense e brasileira. E no episódio desta semana, o convidado foi o empresário Oscar Rodrigues, do Grupo Líder, que falou sobre sua trajetória e carinho por Belém do Pará. O episódio vai ao ar nesta sexta-feira, 24, ás 14h, no portal O Liberal.com, através da plataforma LibPlay.

Oscar se diz um apaixonado por contar histórias. “Eu gosto muito de falar, de contar histórias. Então é um prazer estar aqui hoje”, iniciou. O empresário destacou ainda que acha a internet é essencial, “o bordão do ‘bora trabalhar’ que ficou famoso foi uma forma de me aproximar dos funcionários do Grupo Líder, nossa relação mudou para melhor”, destacou.

O empresário diz que faz questão de falar várias vezes, que é do interior de Igarapé-Miri, no Pará. “Nós somos ribeirinhos. Aonde eu nasci, não tinha rua, tinha rio. Não tinha carro, tinha canoa. Eu nunca aprendi a andar de bicicleta, por exemplo ou jogar bola. Mas aprendi a remar”, contou.

Quando Oscar veio para Belém, o sonho era ter um mercadinho. “Na minha cabeça eram ricas as pessoas que tinham esse tipo de comércio em Belém e fiquei com aquilo na cabeça”, confessou. Oscar afirmou que sempre gostou do comércio e também tinha uma enorme necessidade de sair da dificuldade que ele vivia. “Hoje eu gosto de empregar pessoas. Estamos inaugurando algumas lojas e o meu prazer está ali, gerar oportunidades. Hoje contamos com cerca de 17 mil funcionários e ainda estamos com mais lojas para inaugurar”, celebrou o empresário.

Entre um dos focos do bate-papo, Oscar falou sobre a importância do equilíbrio naquilo que fazemos. O Grupo Líder para funcionar é como se fosse uma mesa. “Uma perna são nossos clientes, pois nós trabalhamos com a massa. A segunda perna são nossos funcionários, e que eles estejam sempre satisfeitos para a mesa funcionar. E a terceira perna são nossos fornecedores, você precisa de bons parceiros do seu lado. Ter, ser dono não é tão importante. O importante é estar lá fazendo. Fazer o correto”, explicou.

Dentre as paixões do empresário pelo estado do Pará, ele garantiu que a maior delas é o açaí. “Para todo lugar que eu viajo, eu preciso levar meu açaí, não vivo sem. São nossos costumes e não abro mão”, afirmou. Vale lembrar que os episódios do “Mangueirosamente” estão disponíveis na plataforma Libplay e no youtube do grupo O Liberal. Colunista de O Liberal há mais de duas décadas, Ismaelino é comentarista de cinema e membro da Associação Brasileira de Críticos de Cinema e Associação de Críticos de Cinema do Pará.