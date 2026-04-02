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Empreendedorismo feminino na Amazônia ganha livro com histórias reais de superação

Obra lançada em Belém, na última sexta-feira (27), reúne relatos de mulheres que atuam em diferentes áreas

O Liberal
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Obra lançada em Belém apresenta trajetórias femininas no empreendedorismo (Divulgação)

Transformar experiências em aprendizado coletivo é a proposta do livro Amazônia que Empreende”, lançado na última sexta-feira (27), na Associação Comercial do Pará (ACP), em Belém. A obra reúne relatos de mulheres que atuam no empreendedorismo na região. A publicação reúne histórias de 24 mulheres que atuam em diferentes setores.

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Livro reúne trajetórias de empreendedoras na região

O livro foi idealizado pela empresária Carla Medrado, a partir do movimento Conexão Levezas. A proposta é reunir relatos de mulheres sobre experiências no empreendedorismo, incluindo desafios, estratégias e mudanças de trajetória. Segundo a organizadora, o objetivo é promover identificação entre leitoras e ampliar o reconhecimento dessas histórias.

“Quando uma mulher lê a história de outra e se reconhece ali, algo muda. A minha intenção com esse livro é justamente essa: que outras mulheres possam olhar e pensar: ‘Se ela conseguiu, eu também posso’”, afirmou.

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Ela também citou questões recorrentes entre empreendedoras, como acesso a oportunidades, acúmulo de funções e reconhecimento profissional. “Muitas vezes elas fazem muito, entregam muito, mas ainda não se reconhecem na potência que têm”, disse.

Entre as participantes está a empresária Josilene Casseb, fundadora e CEO da Pizza do Fábio. Ela iniciou o negócio no município de Vigia, em casa, e expandiu a atuação para Região Metropolitana de Belém com mais de 12 anos de atuação. 

No capítulo que assina, Josilene relata o início da atividade e os desafios enfrentados. “Para apoiar essa nova empreitada, ofereci as pizzas em um evento da minha turma de alunos. A resposta foi positiva, e Fábio entregou suas primeiras criações”, contou.

Ela também relembrou a primeira venda, quando o marido conciliava o cuidado com o filho e a entrega dos pedidos. “Aquela noite foi uma celebração repleta de emoção e um marco que transformaria nossas vidas para sempre”, afirmou.

Antes de empreender, Josilene atuou como turismóloga, com experiência como professora, consultora e servidora pública. Nesse período, buscou estabilidade por meio dos estudos.

“Desde cedo, sempre tive uma paixão pelo estudo. Para mim, o aprendizado se transformou em um caminho e uma rota de fuga”, relatou.

 

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