Lançamento de livro 'Filhos dessa Raça' leva leitores ao campus da UFPA em Belém

O livro “Filhos dessa raça: mãe e filho unidos na luta contra a ditadura”, escrito pelo jornalista e escritor Ismael Machado e publicado pela Imprensa Oficial do Estado (IOEPA) por meio da Editora Pública Dalcídio Jurandir, foi lançado nesta quarta-feira (1º) no Centro de Eventos Benedito Nunes, na Universidade Federal do Pará (UFPA). O evento, dedicado à democracia e à preservação da memória, aborda a trajetória da militante Hecilda Veiga e de seu filho, o ex-vereador e ativista de direitos humanos Paulinho Fonteles.

A obra, que possui cerca de 300 páginas, detalha a vida da militante Hecilda Veiga e de seu filho, Paulinho Fonteles. O texto mergulha em episódios marcantes da ditadura militar no Brasil e na luta de mãe e filho pela memória, pelos direitos humanos e pela justiça social na região amazônica.

Relevância da obra para a memória

O autor, Ismael Machado, destacou a importância da iniciativa. “Quando a IOEPA abre a perspectiva de fazer livro como este, ela faz um papel fundamental de preservar a nossa memória, a nossa história”, afirmou.

Jorge Panzera, presidente da Imprensa Oficial do Estado, ressaltou o valor da publicação. “Este livro é fundamental como uma declaração de amor à vida, à liberdade e à democracia. Pra nós, da Imprensa Oficial do Estado, é uma grande alegria contar essas histórias. Principalmente para valorizar ainda mais a democracia no Brasil, e que a gente não volte nunca mais a ter ditadura em nosso país”, disse.

Moisés Alves, editor e coordenador da Editora Pública Dalcídio Jurandir, acrescentou que a obra é “mais do que uma biografia, é um mergulho profundo na formação política, histórica e humana de Paulinho Fonteles e na de sua mãe, Hecilda Veiga”.

A origem do título e a prisão de Hecilda Veiga

A expressão que dá nome ao livro remonta ao início da década de 1970, período da ditadura militar. Na época, Hecilda Veiga, estudante universitária e militante, foi presa por órgãos de segurança do regime.

Grávida, ela passou por interrogatórios. Durante um deles, ouviu a frase: “filho dessa raça não deve nascer”. A obra detalha o nascimento de Paulinho Fonteles enquanto sua mãe estava sob custódia.

Paulinho Fonteles: militância e legado

Paulinho Fonteles era filho do ex-deputado Paulo Fonteles, que foi assassinado em 1987 em meio a conflitos pela terra, por sua atuação na defesa de trabalhadores rurais. Paulinho seguiu os passos de luta, tornando-se escritor, poeta, integrante do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) e presidente do Instituto Paulo Fonteles de Direitos Humanos.

Ele faleceu em 2017, aos 45 anos, vítima de um infarto. A publicação “Filhos dessa raça” apresenta a trajetória de Paulinho e de sua mãe, resultado de seis anos de produção, incluindo pesquisa, entrevistas e escrita.

Presente no lançamento, Hecilda Veiga participou de uma sessão de autógrafos e dirigiu-se ao público. “Estou perto de completar 80 anos e me sinto uma sobrevivente depois de tudo o que vivi e está retratado no livro. A luta continua!”, declarou.

Evento encerra com exibição de filme

A programação de lançamento foi finalizada com a exibição do filme “O Agente Secreto” para o público presente na UFPA.