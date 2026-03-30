Legado de Oswaldo Mendes para a comunicação na Amazônia é compartilhado em Belém

A noite desta segunda-feira (30) no Salão Nobre da Associação Comercial do Pará (ACP), foi de confraternização entre o publicitário Oswaldo Mendes, 97 anos, com um público formado por familiares, amigos e, em geral, admiradores do trabalho dele. Isso porque o lançamento do livro “O sonho da Madison Avenue na Amazônia”, de Oswaldo Mendes, concretizado a partir das 17h em ponto, configurou-se em uma nova mensagem levada ao público por esse profissional fundador da Mendes Comunicação, a primeira agência de publicidade da Amazônia.

“Um momento com grande alegria. Grande prazer ter a oportunidade de reunir tantos e tão bons amigos numa mesma hora. Estou muito feliz”, declarou Oswaldo Mendes, na mesa de autógrafos do livro. Ele chegou ao Salão Nobre da ACP no horário exato para o evento. Com o sorriso aberto e a fidalguia em receber o público, Mendes manteve o ritmo nos autógrafos, interagiu com todos e participou de registros fotográficos e de filmagens desse momento singular na trajetória dele no universo da comunicação. O livro é patrocinado pela Associação Comercial do Pará e pela Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa).

“Hoje é um dia especialíssimo para a Associação Comercial e para Federação da Indústria, dia em que nós lançamos finalmente o livro tão esperado ‘O sonho da Madison Avenue na Amazônia’, de Osvaldo Mendes. Osvaldo Mendes é uma referência na comunicação”, enfatizou a presidente da ACP, Elizabete Grunvald. Ela salientou que a obra configura-se em um relato da história da propaganda no Pará e sediar o se lançamento na sede da ACP é uma homenagem à “contribuição maravilhosa que o Oswaldo Mendes sempre deu à Associação Comercial e à propaganda do Pará”.

A diretora da Fiepa. Fátima Chamma, disse que a parceria entre a Federação das Indústrias e a ACP foi realçada com “este momento, para prestigiar uma história de vida honrada. de valor e que tem muito a descrever do que é a publicidade do Estado do Pará”.

Lançamento do livro de Oswaldo Mendes Foto: Wagner Santana Foto: Wagner Santana Foto: Wagner Santana Foto: Wagner Santana

Muitas histórias a contar

O arquiteto Aurélio Meira compareceu ao lançamento do livro. “É uma maravilhosa surpresa um evento como esse para deixar na memória a obra de Oswaldo Mendes, um cidadão paraense dos mais brilhantes, que reinventou a publicidade nesse Estado e que é respeitado por toda a sua classe. Eu tenho uma profunda admiração por ele, porque ele só trouxe mensagens que sensibilizaram milhões de pessoas”.

Para o empresário José Severino Filho, o livro é a a história viva de décadas de vida “desse homem íntegro, que prezou pelos valores, a começar pelo bom exemplo dele, e destaco a empresa dele, administrada pelos filhos hoje, e só quem ganhou com isso foi o nosso Estado”. Augusto Vasconcelos, benemérito da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), pontuou que a parceria da Mendes Comunicação e a DFN vem de muitas décadas. “É um trabalho que a Mendes faz com muito carinho, e a gente espera que essa parceria vá bem longe”, completou.

“Sem dúvida alguma, ninguém pode falar em jornalismo e publicidade se não tocar no nome do dr. Oswaldo Mendes. Ele foi um homem que, sem querer, mas que repórter precisa ter sorte, conseguiu entrevistar o Albert Einstein. É um cara que ficou sempre na propaganda, sempre ajudando as pessoas. É muito importante que todos conheçam a história dele”, afirmou o jornalista Tito Barata, filho do saudoso poeta Ruy Barata.

Já o publicitário Luiz Cezar Santos, professor de Publicidade e Propaganda da UFPA, disse que “todo registro histórico sobre a propaganda, em especial, a paraense, da Amazônia, é muito importante para todas as instituições de ensino. Aqui, temos uma prova cabal de como foi a história da nossa propaganda e publicidade, com toda a sua criatividade”.

“O lançamento desse livro com a minha história, porque o dr. Oswaldo faz parte da aurora da minha carreira. Ele foi meu único patrão e aprendi muito com ele, aprendo até hoje. Viramos amigos, fizemos muitas campanhas premiadas, e eu tenho orgulho de fazer parte da história da Mendes e da Mendes fazer parte da minha história’, declarou o fotógrafo Luiz Braga.

Entre outros admiradores do trabalho de Oswaldo Mendes, compareceram ao lançamento do livro o empresário Lutfalla Bitar, o jornalista Edson Salame com o filho publicitário Ronaldo Salame e o jornalista Nélio Palheta, além de muitas lideranças empresariais.

João Augusto Rodrigues, executivo do Grupo Líder destacou que Oswaldo Mendes se confunde com a própria empresa que ele criou, “essa história é marcada por resultado, eficiência, bom gosto e profissionalismo”. “Oswaldo Mendes é a escola da propaganda no Norte do Brasil; não à toa, ele foi algumas vezes premiado com esse título e é um dos poucos profissionais que se destacaram em nível nacional e internacional. Esse livro é mais que um livro de memórias, é um registro da história econômica do Pará e, nós, como anunciantes, como clientes da Mendes e amigos do Oswaldo Mendes, só temos a nos alegrar”, ressaltou.























