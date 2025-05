Em visita ao Grupo Liberal, Marcelo Faria fala sobre sua relação com Belém

Neste fim de semana, nos dias 16, 17 e 18, Marcelo Faria e Paloma Bernardes se apresentam no Theatro da Paz com o espetáculo "O Cravo e a Rosa". Nesta quinta-feira (15), em visita ao Grupo Liberal, Marcelo contou sobre a sua relação com a cidade de Belém e revelou que o mercado do Ver-o-Peso é um dos seus lugares preferidos, além de falar sobre o carinho dos paraenses com ele.

"Eu sempre curti ir no mercado Ver-o-Peso. Todas as vezes que vim para Belém, eu fui passear no mercado. E é muito legal, porque por mais que as pessoas te conheçam e tenham um carinho pelo teu trabalho, não é um lugar que as você é incomodado. As pessoas te deixam à vontade. Minha namorada tá vindo pela primeira vez na cidade e, com certeza, o Ver-o-Peso não vai ficar de fora do roteiro, porque é um lugar que eu adoro", disse o artista.

A primeira vez de Marcelo Faria à capital paraense foi em 1994, com o espetáculo "Zero de Conduta", e marcou o primeiro contato do ator com o tradicional açaí. "Eu fiquei num hotel na beira do rio e foi a primeira vez que eu provei o açaí. Então foi uma relação de amor a primeira vista, porque também fui no Theatro da Paz, que para mim é o teatro mais lindo desse país e desde então eu nunca deixei de voltar com os meus espetáculos. É uma cidade incrível, que respira cultura, gastronomia e tá colada com a floresta. Então é muito bom vir para cá", contou o ator.

Ainda sobre a capital paraense, Marcelo destacou que Belém tem que estar na turnê de todos os espetáculos. "Eu sempre digo que quem não foi à Belém, não fez o seu espetáculo no Brasil. Porque Belém tem que estar na turnê de todos os espetáculos. Belém é uma cidade muito bacana de se conhecer e eu falo para os meus colegas do Rio que são atores 'você foi à Belém? Não?! Então Vá!'", finalizou o ator Marcelo Faria.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)