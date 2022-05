Em solidariedade ao povo ucraniano, U2 faz show surpresa em estação do metrô de Kiev

O vocalista do U2 Bono Vox e o guitarrista The Edge fizeram uma apresentação surpresa na estação de metrô Khreschatyk em Kiev, capital da Ucrânia, neste domingo (8). Em postagem no Twitter, a banda informou que foi convidada a se apresentar no país pelo presidente Volodymyr Zelensky como uma demonstração de solidariedade ao povo ucraniano.

Bono e The Edge fizeram um show surpresa que incluiu, além de sucessos da banda, como Sunday Bloody Sunday e With or without you, uma versão de Stand By Me, dos Beatles, sem ensaio, apenas de improviso. E ganharam a companhia de acompanhados de Taras Topolia, vocalista da banda ucraniana de pop-rock Antytila, que se alistou no exército da Ucrânia e estava participando de operações em Kharkiv, umas das frentes da ofensiva russa no país.

O vocalista do U2 aproveitou para fazer uma oração e elogiar a luta dos ucranianos. Em publicação no Instagram, o U2 reforçou o pedido de ajuda ao presidente Volodymyr Zelensky e à diplomacia ucraniana para que consigam retirar soldados ucranianos de Mariupol e Azovstal, "onde os russos estão organizando literalmente um inferno, agora mesmo”.