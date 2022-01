Bono Vox, do U2, diz que se envergonha por algumas canções da banda

O cantor e compositor Bono Vox, de 61 anos, líder da banda irlandesa U2, afirmou em entrevista ao podcast “Awards Chatter“, do Hollywood Reporter, que se sente envergonhado por algumas músicas da banda.

"Eu estava no carro quando uma de nossas músicas tocou no rádio e eu estava, como dizemos em Dublin, escarlate. Estou tão envergonhado”, disse ele. "O que eu mais ouço é 'Miss Sarajevo' com Luciano Pavarotti. Genuíno, a maioria das outras (músicas) me faz estremecer um pouco", acrescentou.

O cantor também revelou que não gosta muito do nome U2. Foi o primeiro empresário da banda, Paul McGuinness, quem os convenceu a manter o nome, dizendo que era "ótimo".

O músico também não poupou sua banda. "Acho que o U2 empurra muito o barco para o constrangimento, e talvez esse seja o lugar para se estar como artista? Você sabe, bem no limite do seu nível de constrangimento", completou.