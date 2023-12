Em show com inéditas, “O Cinza” inicia novo ciclo no Teatro Gasômetro dia 28

A banda O Cinza, considerada destaque da música alternativa do Pará, está prestes a encerrar o ano abrindo portas para 2024. Na próxima quinta (28), às 19h30, o grupo fará no Teatro Gasômetro um show que marca o início de uma nova fase para os artistas. O repertório mistura canções queridas pelos fãs da banda e músicas inéditas do próximo disco, “Do Corpo ao Mar”.

Os ingressos estão disponíveis no link https://is.gd/IngressosOCinza. A meia solidária, no valor de R$ 35, pode ser adquirida mediante a doação de 1kg de alimento não-perecível. O show será registrado em vídeo e posteriormente lançado no canal oficial da banda no YouTube,

O quinteto formado por Malu Guedelha (vocal), Leonardo Castro (guitarra), Anthony Carvalho (guitarra), Pedro Imbiriba (baixo e violão) e Davi Correa (bateria) promete uma noite repleta de surpresas. Neste show, O Cinza também estreia um novo formato de apresentação, conectado com os próximos passos da banda. O baixista e violonista Pedro Imbiriba agora assume o violão em uma parcela maior dos arranjos, o que deve ampliar a sonoridade da banda.

"Começamos a fazer música com 16 anos e hoje, com quase 25, sentimos que crescemos artisticamente, individualmente e como grupo. Aproveitamos mais o que cada integrante tem a oferecer de melhor, deixando revisitar uma maturidade que desenvolvemos ao longo desses anos. Estamos prontos para uma nova fase em que isso define mais os nossos processos", diz Pedro.

Em outubro de 2019, o grupo lançou “De Peito Aberto”, seu primeiro álbum de estúdio. Após esse lançamento, a banda entrou em um hiato que durou quatro anos, com uma pausa pontual para se apresentar no Festival Psica tocando ao lado de artistas como Elza Soares e Black Alien.

No palco, a banda apresentará quatro músicas inéditas: "Do Corpo ao Mar", "Está Guardado pra Nós Dois", "Avenida Paz" e "Oração para Acordar". Além disso, os fãs terão a oportunidade de visitar canções conhecidas como "Se Sou Pássaro", "Nossa Bossa" e"Jogo de Pares", que recentemente ultrapassou a marca de meio milhão de “plays” no Spotify.

Atualmente priorizando uma rotina com menos shows e mais tempo no estúdio, O Cinza concentra esforços na gravação do seu novo álbum, previsto para 2024. A banda revela ainda que há outras ideias artísticas ganhando forma e o público poderá ficar por dentro dessas novidades em breve, acompanhando as redes sociais oficiais da banda.

A vocalista Malu Guedelha ressalta que quem comparecer ao show no Teatro Gasômetro verá mais do que uma apresentação. “A gente convida com muito carinho o nosso público para esse show, para que todos possam testemunhar esse início de um novo capítulo na trajetória d’O Cinza. Queremos que todo mundo venha celebrar e crescer com a banda, viver com a gente essa jornada musical incrível como a gente sempre viveu junto, desde os primórdios”, diz a cantora.

Solidariedade e Incentivo à Participação do Público

Além do show, O Cinza convida o público a fazer parte de um gesto beneficente. Na compra de ingressos, a meia solidária, no valor de R$ 35, pode ser adquirida mediante a doação de um quilo de alimento não-perecível.

As doações serão destinadas às instituições Lar de Maria e Emaús, reforçando o compromisso social da banda com a comunidade. Os ingressos estão disponíveis para venda online e na bilheteria do Teatro Gasômetro.

SERVIÇO: O CINZA NO TEATRO GASÔMETRO

Data: 28/12/2023

Horário: 19h30

Local: Teatro Gasômetro (Av. Gov Magalhães Barata, 830)

Ingressos: https://is.gd/IngressosOCinza

Mais informações: https://www.instagram.com/ocinzaoficial/