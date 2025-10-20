Patrícia Poeta celebra aniversário em hospital ao lado do filho Felipe Poeta

Patrícia Poeta comemorou seu aniversário de 49 anos no domingo, 19, e foi surpreendida pelo filho, Felipe Poeta. O filho da apresentadora está internado e tratando um problema de saúde há cerca de dois meses.

Nas redes sociais, o DJ publicou uma homenagem à mãe, cantando Parabéns a Você, enquanto a apresentadora recebe uma torta.

"Te amo, mãe. Detalhe para a importância do 4.9 e não 5.0", escreveu.

Felipe Poeta tem 23 anos de idade é fruto do antigo relacionamento da apresentadora com o jornalista Amauri Soares, diretor-geral dos Estúdios Globo.

Na sexta-feira, 17, ela se emocionou no Encontro ao falar do estado de saúde do filho. "Esse momento da minha vida, em termos pessoais, está sendo um dos mais difíceis. Há dois meses, meu filho está se tratando", disse.