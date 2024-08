Em meio a polêmica, Sabrina Carpenter beija atriz de Wandinha em novo clipe

Nesta sexta-feira (23), Sabrina Carpenter lançou seu sexto álbum de estúdio Short n'Sweet. Com o disco também veio ao mundo o clipe de ‘Taste’, terceiro single do mais novo projeto da cantora.

VEJA MAIS:

Estrelado por Sabrina e Jenna Ortega, conhecida por seus trabalhos na franquia Pânico e na série Wandinha, da Netflix, o vídeo conta com referências do filme de “A Morte Lhe Cai Bem”, de 1992, e mostra a dupla em uma disputa violenta por um interesse romântico.

Confira:

O que gerou grande comoção entre o público, no entanto, foi o beijão compartilhado entre as estrelas em uma das cenas do clipe, enquanto toca o trecho da música que supostamente seria uma indireta para Camila Cabello, ex-namorada do cantor Shawn Mendes com quem, segundo indícios, Sabrina teria se envolvido no passado.

"Eu ouvi dizer que vocês voltaram e, se isso for verdade, você vai ter que sentir meu gosto quando ele te beijar", canta Sabrina na música ‘Taste’.

Segundo teoria de fãs, o canadense teria se relacionado com as duas mulheres em períodos próximos. Entre fevereiro e março de 2023, ele e Sabrina foram vistos juntos diversas vezes, apesar de não assumirem oficialmente um relacionamento. Em abril deste mesmo ano, no entanto, Shawn foi flagrado aos beijos com Camila Cabello durante o Coachella.

Além de ‘Taste’, Sabrina Carpenter teria desabafado em outras faixas do Short n'Sweet. A polêmica vem dando o que falar nas redes sociais desde que a música foi lançada.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)