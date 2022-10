Em festa, Deborah Secco revive Darlene, de 'Celebridade', após 18 anos

Com saia curtinha jeans, cropped laranja e as famosas meias listradas coloridas com sandálias, a atriz Deborah Secco deixou os fãs nostálgicos ao encarnar uma personagem importante em sua carreira nas telinhas, a icônica Darlene, da novela Celebridade, de 2003.

O 'look' foi preparado para a festa de aniversário de Giovanna Ewbank com o produtor Léo Fuchs, que aconteceu na noite de terça-feira, 4, no Rio de Janeiro.

"De volta aos anos 2000!!!", disse a atriz ao legendar o post.em que aparece encarnado a personagem.

"MENTIRAAAAAAAA EU TO MORRENDO HAHAHAHAHAHAHA Genial", disse Rafa Kalimann, que foi de dupla com a amiga Manu Gavassi.

Deborah ainda publicou cliques exibindo a fantasia para a festa."Darlene com D de DAR! Amando reencontrar essa personagem que mudou minha vida!!!", celebrou a esposa de Hugo Moura e mãe de Maria Flor.