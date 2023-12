Elas por Elas: Natália protagoniza barraco com Carol por causa de Marcos

No episódio desta terça-feira (19) em “Elas por Elas”, Carol (Karine Telles) se envolve em uma confusão com Natália (Mariana Santos) depois de beijar Marcos (Luan Argollo). A neurocientista não resistiu às investidas do filho do Bruno (Luan Argollo) — irmão mais novo já falecido de Natália — e acabaram se beijando durante o casamento de Taís (Késia) e Pedro (Alexandre Borges). O momento foi flagrado pela tia de Marcos, desencadeando uma briga entre as duas amigas.

“Você seduziu o meu sobrinho!”, acusa Natália. “Eu não fiz isso”, se defende Carol. “Ele é um garoto, Carol!”, continua a fotógrafa. “Ele é um homem!”, se defende a professa universitária.

Natália faz acusações contra a amiga. “Você não conseguiu nada com o meu irmão, agora está tentando com o filho dele!”, grita a tia de Marcos.

“Natália, você tá muito alterada! Se acalma! Qual é o motivo desse escândalo todo?”, diz Carol, tentando acalmar a amiga.

Carol afirma que o envolvimento Marcos não passou de um beijo. “Foi só um beijo. Não significou nada”, afirma. “Vamos esquecer isso, tá bem? Vamos fingir que não aconteceu nada”, pede Natália.

Depois disso, a neurocientista procura o jovem e dá um fora nele. “Nós somos de gerações diferentes, você é sobrinho da minha melhor amiga, filho de um cara que eu amava, talvez tenha sido a única pessoa que eu amei de verdade. Você é filho de um cara que me fez sofrer demais e que morreu, deixando meus sentimentos destruídos de um jeito que eu levei anos para tentar reconstruir”, fala para o filho de seu namorado de juventude.