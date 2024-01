Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, mostra viagem romântica com namorado na Bahia

Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite compartilhou com seus seguidores, registros de uma viagem românica com o namorado, o médico capixaba Thalis Bolzan, por Trancoso, na Bahia. Nas fotos publicadas nas redes sociais, os dois aparecem bem à vontade, sem camisa, curtindo uma praia e a piscina do hotel onde estão hospedados.

VEJA MAIS

Thalis é chamado de "primeiro-cavalheiro do RS". Ele acompanhou Eduardo Leite em toda a cerimônia de posse que ocorreu no Palácio Piratini, no ano passado, e exaltou a coragem do companheiro em assumir publicamente a relação dos dois.

"Hoje foi um dia que vai ficar guardado pra sempre na minha memória. Estar caminhando ao seu lado, faz de mim um ser humano melhor a cada dia. Obrigado por ser de verdade. Obrigado por tanta coragem. Obrigado por tanto amor. Amo muito você", postou ele.

Confira mais registros do casal nas redes sociais: