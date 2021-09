Roberto Jefferson é condenado por declarações homofóbicas contra Eduardo Leite

O Presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, foi condenado pela Justiça do Rio Grande do Sul a pagar R$ 300 mil por declarações homofóbicas contra o governador do estado, Eduardo Leite (PSDB). A decisão foi publicada no último dia 10 e a defesa de Jefferson afirma que irá recorrer. O ex-deputado foi condenado por duas declarações ofensivas a Leite em março deste ano, uma no Twitter e outra em entrevista a uma rádio de Porto Alegre. As informações são do UOL.

As afirmações do ex-deputado fogem do âmbito privado e atingem "uma gama de pessoas", afirmou o juiz Ramiro Oliveira Cardoso, que acatou a denúncia do Ministério Público contra Jefferson. Segundo ele, trata-se de "ofensa repugnante, inadmissível e odiosa".

Roberto Jefferson irá recorrer da sentença (Valter Campanato / ABR)

O juiz determinou que a postagem do Twitter seja excluída e remeteu uma cópia da sentença ao MP do Distrito Federal para que apure omissão do PTB no caso. Jefferson terá de pagar multa, que será encaminhada ao FRBL (Fundo de Reconstituição dos Bens Lesados), do Ministério Público do RS.

Preso desde 13 de agosto sob suspeita de envolvimento com milícias digitais, Jefferson está internado em hospital particular desde setembro. Segundo a defesa do ex-deputado, ele irá recorrer da sentença.