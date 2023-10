Eduardo Costa é condenado a pagar indenização à Fernanda Lima após ‘xingamento’ na web

Eduardo Costa foi condenado a pagar uma indenização de R$ 70 mil por danos morais à Fernanda Lima, como resultado de uma publicação nas redes sociais em que ele a chamou de "imbecil". A decisão foi proferida pelo juiz Eric Scapim Cunha Brandão, da 24ª Vara Cível da Capital do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (RJ).

O juiz enfatizou que as ofensas proferidas pelo cantor incitaram um discurso de ódio e violência direcionado à esposa de Rodrigo Hilbert. Ele observou que ambas as partes envolvidas são figuras públicas amplamente reconhecidas e qualquer comentário depreciativo nas redes sociais poderia ter um impacto significativo, com milhares de compartilhamentos e comentários subsequentes.

Além disso, Brandão ainda destacou que, embora a simples expressão "imbecil" por si só possa não constituir uma violação da honra, o contexto em que a palavra foi usada sugeria a possibilidade de incitar um discurso de violência direcionado à parte autora, especialmente ao associar a postagem a contextos políticos que não tinham relação com o discurso da própria Fernanda Lima.

O incidente ocorreu em 2018, após um episódio do programa "Amor & Sexo", apresentado por Fernanda, que abordou questões como machismo, racismo e homofobia. Eduardo, que possui uma considerável base de seguidores no Instagram, fez uma postagem acusando o programa de ser "esquerdista, destinado a bandidos e maconheiros" e instou o público brasileiro a sabotá-lo, além de usar o insulto direto contra Fernanda Lima.