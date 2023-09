Mãe do cantor Eduardo Costa chama a atenção com foto de boca e sobrancelhas avantajadas

Maria Costa, mãe do cantor Eduardo Costa, encontra-se no centro de uma fervorosa discussão nas redes sociais, onde os elogios e críticas à sua aparência se entrelaçam de maneira intensa. Suas frequentes postagens no Instagram têm suscitado debates acalorados acerca de seu estilo de maquiagem marcante e visual único. Os comentários variam desde críticas à maquiagem intensa até elogios à sua forma única de se expressar.

Algumas seguidoras manifestaram preocupações em relação ao estilo de maquiagem adotado por Maria, argumentando que suas sobrancelhas e lábios parecem excessivos e desproporcionais. Alguns questionaram se seu filho, Eduardo Costa, influencia ou dá orientações sobre sua aparência. As críticas, muitas vezes diretas, refletem a natureza franca das interações nas mídias sociais.

Contudo, há também um grupo de internautas que prontamente saiu em defesa de Maria Costa. Eles enfatizaram a importância de permitir que ela expresse sua personalidade e individualidade da maneira que a faz sentir-se bem. "O mais importante é que ela se sinta bem do jeito que está", afirmou uma pessoa. "Eu a acho tão encantadora, então, peguem leve com ela. Parece ser uma pessoa muito boa", acrescentou outra.