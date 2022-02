Eduardo Costa é condenado a pagar R$ 31,5 mil por xingar Fernanda Lima

Eduardo Costa foi condenado pela Justiça do Rio de Janeiro por crime de difamação por ofender a apresentadora Fernanda Lima em 2018. O sertanejo terá que pagar multa no valor de R$ 31,5 mil e prestar serviços comunitários por oito meses.

Em novembro de 2018, o cantor escreveu no Instagram que a apresentadora do programa Amor e Sexo (2009-2018) era "imbecil" e que se utilizava de "mamata" e apresentava "programa para maconheiro e bandido".

"Verifico que as consequências do crime foram gravíssimas. Como amplamente demonstrado pela querelante, a politização do seu discurso, pelo querelado, gerou ataques de ódio e ameaças a ela e sua família, causando-lhe danos até hoje", escreveu a juíza Maria Tereza Donatti em sua decisão.

De acordo com o tribunal, a defesa de Eduardo Costa tentou a "extinção do processo alegando que houve pedido de desculpas semanas depois, destacando que foi dito durante o programa Conversa com Bial, mas não foi aceito por Fernanda.