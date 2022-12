Aos prantos, Eduardo Costa afirma que quer desistir da carreira

O sertanejo Eduardo Costa fez uma live no seu perfil no Instagram para comentar as polêmicas em sua carreira. Chorando, o cantor desabafou e afirmou que sente vontade de desistir do trabalho na música.

VEJA MAIS

Eduardo é conhecido por suas falas polêmicas, que não são bem aceitas pelo público. Durante a pandemia, quando diversos artistas faziam lives musicais, o artista disse que teria relações sexuais pensando na filha de Thaeme, da dupla Thaeme e Thiago. Após a repercursão negativa, ele se justificou e disse que quis dizer que a filha dela era bonita e que queria ter um filho tão bonito quanto.

“Eu estou muito triste, quero parar minha carreira, quero dar um tempo. Não sei se vou voltar a cantar. Como eu disse, tenho outros negócios, não dependo da música para viver há muitos anos”, comentou. “As pessoas não estão nem aí pra minha música”, disse ele aos prantos.

À época da fala polêmica, o sertanejo pediu desculpa à Thaeme: "Se a Thaeme estiver me vendo, por favor, você me perdoa. Deus sabe que eu jamais faria isso. Minha maior preocupação é em salvar crianças, fui ali por causa das criancinhas que estão desamparadas”, afirmou. “Quero pedir perdão para a Thaeme e para as pessoas que se sentiram ofendidas. Quero pedir perdão em nome do Leonardo também. Nós somos pessoas de bem, homens de família”.

A crise na carreira de Eduardo não é recente. Anteriormente, ele precisou se retirar do projeto 'Cabaré', que tinha em parceria com o cantor Leonardo, após ser investigado por estelionato.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)