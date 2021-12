Namorada de Eduardo Costa é acusada de 'abandonar' os filhos

O ex-marido da namorada de Eduardo Costa, Mariana Polastreli disse que a empresária não visita os filhos há 60 dias. Eduardo Polastreli afirma também que o “ciúme doentio” do artista tem impedido Mariana de visitar as crianças. Com informações do Metrópoles.

“Meus filhos perguntam pra ela quando vem, ela não sabe dizer. Não tem data, nem previsão. E é por ciúmes dele mesmo. Virou prisioneira lá”, diz o ex-marido de Mariana.

“Ele tá privando a namorada de ver os filhos. Já são 2 meses que ela não vem ver os filhos mais velhos”, diz Eduardo.

Eduardo e Mariana tiveram três filhos durante o relacionamento que durou 15 anos. As crianças têm 14 e 9 anos de idade, respectivamente. O bebê de um ano está com Mariana. “Ela não está cumprindo o processo de guarda e visitação. Ela teria que trazer o menino de 15 em 15 dias pra minha visitação e não está cumprindo”, afirma o empresário. E conclui que “ela não trabalha lá. Não faz nada. Deixa o menino por conta de babá 24 horas”.