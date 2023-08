Edson Celulari fala sobre cena de nudez com Sandra Annenberg: 'Não tinha experiência'

Mais uma vez a cena de nudez protagonizada por Edson Celulari e Sandra Annenberg veio à tona. A jornalista relembrou seus primeiros passos na carreira de atriz no programa "Que História é Essa, Porchat?" e surpreendeu ao contar sobre a cena com o ator, que também decidiu falar abertamente sobre o assunto após a repercussão.

Em uma entrevista ao jornal Extra, Celulari compartilhou seus sentimentos ao relembrar do ocorrido e, apesar de não se recordar completamente do episódio, ele diz que se preocupou em proteger Sandra. "Eu não me lembro exatamente de como foram os bastidores da cena, mas quando vi as notícias com a fala da Sandra, fui recordando que ela não tinha experiência, mas foi muito querida e profissional. Ela estava muito nervosa. Eu sempre fui e sou muito gentil com as colegas. E lembro que eu quis protegê-la. De alguma forma é constrangedor esse tipo de cena. E ela não tinha experiência", revelou.

Mesmo tendo dividido uma cena íntima, os dois não manteram contato após as gravações. “Foi legal ter visto do ponto de vista dela. Era uma minissérie de Walter Avancini. Ele gostava desse cenário de Minas Gerais, ou sertões, algo histórico. O resultado da série, que era muito forte, foi muito legal. Sandra e eu nunca mais nos reencontramos depois disso. Eu a acho uma profissional maravilhosa, a respeito muito”, disse o ator.

O que disse Sandra Annenberg

Sandra Annenberg, que atualmente é reconhecida como uma renomada jornalista, iniciou sua trajetória na televisão como atriz. Ao interpretar uma prostituta jovem na ocasião em questão, a ideia de começar a cena nua partiu do diretor Walter Avancini. A situação parecia ser um teste para avaliar a desenvoltura da jovem no estúdio.

"Tirei a roupa e fui pra cama. Não era isso? Ninguém grava isso como primeira cena. Não deu nem para entrar no personagem! Mas começamos por aí, pela cena mais difícil que tinha. Eu fui testada ao extremo porque foi um choque", revelou a jornalista em entrevista para Fábio Porchat.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)