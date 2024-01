Editora paraense seleciona escritores de todo o Brasil para publicação de livros sem custos

A Editora Folheando, de Belém do Pará, anunciou na última quarta-feira (17) um edital de convocação a autores de todo o Brasil. A nova oportunidade busca por originais inéditos para publicar livros dos gêneros poesia ou prosa (crônica, conto, ensaio e romance). Os autores devem ser maiores de 18 anos e as obras podem ser enviadas até o dia 17 de fevereiro para o e-mail original@editorafolheando.com.br.

O resultado com as obras selecionadas será divulgado no dia 26 de fevereiro e os livros selecionados serão publicados ao longo de 2024. Os autores escolhidos na chamada de originais receberão um contrato de edição e publicação da obra para avaliação.

Criada no Pará, em 2017, a Editora Folheando já publicou cerca de 400 títulos de todo o Brasil, incluindo escritores paraenses, a partir de chamadas públicas e sem custos de publicação para os autores.

Genisson Paes, do município de Cametá e que reside em Parauapebas, é professor e um dos autores do catálogo da editora. O escritor já publicou os romances “Jambo Rosa” e “Dois Urubus” pela Folheando e acredita que a editora permite com que seus autores sejam apresentados a um público diverso e cada vez mais crescente. “Foi a Folheando que proporcionou que meu primeiro romance viesse a público. Seu trabalho é como de uma formiguinha que vai conseguindo o que quer a partir de pequenos passos e da ajuda de muitos parceiros”, explica.

Com a abertura do novo edital, Gennison acredita que essa é uma excelente oportunidade para novos autores e compartilha algumas dicas. “É a leitura que nos inspira, que nos torna mais críticos, que nos permite ter acesso a realidades diversas. Também temos que exercer a autocrítica e estar preparados para recebê-las. Nesse sentido, é muito bom ter alguém de confiança que possa ler o nosso material de maneira imparcial”, acrescenta.

“Recomendo aproveitar as oportunidades que aparecerem. Ter um aceite de Folheando é um bom sinal. Significa que seu texto tem qualidade literária, pois ele foi lido por alguém de maneira crítica. E se o resultado não for o esperado, é interessante continuar lapidando seu material e submetê-lo em futuros editais”, comenta.

O autor faz questão de trazer o cenário nortista como plano de fundo em seus livros, que segundo ele, são lugares pelos quais já construiu uma relação especial ou de alguma forma já o tocaram. “Há temas que me chamam atenção e que eu tenho interesse. Pode ser uma coisa que eu vi, escutei ou mesmo que sonhei. Todas essas peças ficam pairando em meu inconsciente e aos poucos vão pedindo para ganhar vida e irem para a tela do computador”, conclui.

Douglas de Oliveira é publisher da Folheando e afirma que o edital buscar por obras que sejam originais, inéditas e com qualidade literária. (Foto: Reprodução/arquivo pessoal)

Segundo Douglas de Oliveira, publisher da Folheando, o novo edital tem como um dos principais critérios a originalidade da obra, o ineditismo e a qualidade literária. Além de ser um grande benefício para quem não tem dinheiro e gostaria de ver seu livro editado e publicado. “Na Folheando costumamos manter um diálogo aberto com os autores sobre nossos objetivos. É fundamental a conversa e parceria entre a editora e o autor. Com isso, a ideia é permitir que mais autores publiquem seu material de forma descomplicada”, diz o editor.

“O mercado literário para as pequenas editoras e editoras independentes passa por um momento de agitação, onde surgem novas editoras a cada momento e novos autores com vontade de publicar. Com isso, a perspectiva é o surgimento de novos leitores devido a essa bibliodiversidade”, finaliza.

Neste ano, a editora publicou 110 títulos de escritores estreantes e veteranos, além de assumir a edição de “Passagem dos inocentes”, clássico do escritor paraense Dalcídio Jurandir (1909-1979), que será lançado em 2024. A editora visa a divulgação e promoção da literatura brasileira contemporânea, com publicações tradicionais, sem custos para os autores.

SERVIÇO

Envio de originais: original@editorafolheando.com.br.

Edital no site www.editorafolheando.com.br.

Mais informações: por e-mail e pelo telefone/WhatsApp (91) 99159-6480, durante o horário comercial das 8h às 17h, de segunda à sexta-feira.