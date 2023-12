Livro furtado do Museu Emílio Goeldi é encontrado na Argentina e repatriado ao Brasil

O livro intitulado “Reise in Chile und auf dem Amazonstrome”, de 1836, que havia sido furtado entre 2007 e 2008, do Museu Emílio Goeldi, em Belém, no Pará, foi repatriado ao Brasil na última sexta-feira (22) pela Polícia Federal. A valiosa obra, escrita pelo naturalista alemão Eduard Friedrich Poeppig, estava na Argentina e foi recuperada após pedido de cooperação jurídica ao país vizinho para trazer a peça novamente ao solo brasileiro.

Segundo a Polícia Federal, a obra foi rastreada e localizada ainda em 2021, na Argentina. Ela foi entregue pela Aduana Argentina para a Embaixada do Brasil, que fica em Buenos Aires.

A PF descreveu a obra como sendo uma “fonte valiosa para entender a história, biodiversidade e culturas da América do Sul no século XIX”. Apesar da repatriação, o órgão não informou se o livro será devolvido ao Museu Emilio Goeldi. O valor estimado da obra e mais detalhes sobre o processo investigativo para a localização do livro ou possíveis prisões não foram divulgados.

Sobre o Livro

Em português Viagem no Chile, Peru e no Rio Amazonas, a obra foi escrita pelo naturalista e botânico alemão Eduard Friedrich Poeppig e publicada em 1836. O livro é o relato da viagem que Poeppig fez entre 1827 e 1832 pelo Peru, Chile e Rio Amazonas. Ele faz várias descrições abrangentes da geografia, flora, fauna e culturas locais pelo percurso.