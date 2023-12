Casal assalta clientes de barberia no Sideral; veja o vídeo

Um casal efetuou um assalto na noite da quarta-feira (20), em um salão de cabeleireiro no bairro do Sideral, em Belém. Imagens de câmeras de segurança flagraram toda a ação dos suspeitos, que agiram de forma violenta no estabelecimento.

O crime ocorreu por volta das 19h13 e surpreendeu o dono do salão e os clientes, que foram todos rendidos pelos assaltantes. As imagens mostram que o homem permanece com uma arma de fogo nas mãos, enquanto a sua parceira vai roubando celulares e outros pertences dos clientes do salão.

Todas as vítimas ficaram deitadas no chão durante a ação criminosa, exceto o barbeiro, que permaneceu com as mãos para cima, sem poder esboçar uma reação.

A suspeita que estava tomando os pertences das vítimas foi bastante agressiva e, em certo momento, desferiu um tapa em uma das vítimas.

Após roubarem todos dentro do salão, os dois suspeitos fugiram em um carro, que chegou sendo dirigido por um terceiro suspeito.

Em nota, a Polícia Civil informou que equipes da delegacia da Cabanagem trabalham para identificar e localizar os suspeitos do crime.