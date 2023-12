Assalto em casamento: criminosos invadem celebração e roubam convidados; vídeo

Uma festa de casamento foi alvo de seis criminosos que realizaram um assalto, deixando os convidados sob ameaça. Um vídeo de câmera de segurança capturou todo o desenrolar da ação. O caso aconteceu na noite de sexta-feira (15), no bairro Flores, zona Centro-Sul de Manaus (AM).

As imagens, que rapidamente se espalharam nas redes sociais, mostram o momento em que os seis homens entram no local da festa, anunciando o assalto por volta das 22h04. Toda ação durou oito minutos, conforme registrado pela câmera.

Diante da presença dos assaltantes, alguns convidados procuram abrigo debaixo das mesas. Entretanto, os criminosos abordam algumas vítimas, subtraindo os pertences. Em meio ao tumulto, um dos assaltantes agarra uma funcionária do buffet pelos cabelos, arrastando-a até a entrada do salão de festas. A fuga da quadrilha ocorre a bordo do veículo de um dos convidados.

Procurada pelo Terra, a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) divulgou uma nota informando que a ocorrência foi atendida pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM), através das equipes da 12º Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que imediatamente iniciaram as buscas pelos suspeitos.

Ainda na mesma noite, policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) localizaram o veículo roubado de uma das vítimas na Zona Norte de Manaus. A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) está investigando o caso.