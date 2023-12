Dois homens armados invadem Lojas Americanas da BR-316 e roubam celulares

Dois homens entraram nas lojas Americanas, localizada na BR-316, e anunciaram um assalto. A dupla levou todos os funcionários para o fim da loja, mantendo-os sob a mira de armas. Os assaltantes chegaram a pegar em torno de seis telefones celulares. A Polícia Militar (PM), por meio do 6° Batalhão, comandada pelo Sargento Amorim, chegou no local logo em seguida e fez um cerco na área. Segundo a PM, houve troca de tiros e um dos assaltantes foi baleado, e morreu durante o trajeto para o hospital.

Segundo informações da PM, durante a abordagem, Ronald fez a menção de que iria atirar, mas a PM agiu e atirou no suspeito. Ronald chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Metropolitano, mas não resistiu ao ferimento. O segundo assaltante, identificado como Kauã Gonzaga da Cunha, 20 anos, ainda ficou uns 10 minutos com um refém, funcionários da loja. Mas, se entregou em seguida para a PM.

Kauã foi preso e levado para a Delegacia do Jaderlândia. De acordo com os policiais, ele já tem antecedentes criminais e já foi preso anteriormente por tráfico de drogas. O assaltante utilizava um uniforme da Defensoria Pública do Pará (DPE), pois ele participava de projetos voltados a ressocialização. Entretanto, já faz mais de um ano e meio que ele não aparecia no órgão público.