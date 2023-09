Assalto na Pedreira: polícia busca por suspeitos de assalto em edifício da Marquês de Herval

Nesta quarta-feira (27), moradores de um edifício, localizado na avenida Marquês de Herval, na Pedreira, sofreram um assalto armado durante a madrugada. Segundo informações, um grupo composto por sete homens teriam invadido o residencial, após terem rendido o porteiro. Ninguém ficou ferido.

Durante o assalto, o grupo de assaltantes cortaram os fios das câmeras de segurança. Em seguida, ocorreu a invasão de alguns apartamentos. Não foram reveladas informações sobre quantos imóveis foram invadidos, mas, segundo relatos de um morador do local, que pediu para não se identificar, houve roubo de pertences e objetos dos moradores a mão armada.

Em nota enviada pela Polícia Civil, o órgão confirmou o caso e informou que equipes da Divisão de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) trabalham para identificar e prender os envolvidos no crime. Já a Polícia Militar (PM) informou que equipes do 1º Batalhão atenderam a ocorrência e fazem buscas aos suspeitos do crime.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do caderno de Cidades)