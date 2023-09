Polícia de Castanhal prende suspeitos do homicídio de homem decapitado no município

A Delegacia de Homicídios de Castanhal deflagrou a Operação Herodes, nesta terça-feira (26), e fez o cumprimento de seis mandados de prisão e quatro de busca e apreensão expedidos pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal. Ildorlan da Silva, Lucas da Silva Pinto, Marcelo da Luz Silva, Antônio Jackson da Silva e Silva, Adailson Borcem Silveira e Ana Paula de Sousa Lima são suspeitos de envolvimento na morte de Antonio Risiomar Alves Montelvão, de 37 anos. O crime ocorreu no último dia 20 de agosto, na Rua L-25, nº 44, Conjunto Rouxinol, Jaderlândia, em Castanhal.

VEJA MAIS

Antônio foi morto dentro de uma casa, mas a cabeça foi a alguns metros de distância, em outra rua. No dia do crime, uma guarnição do 5º BPM contou que fazia rondas na área do conjunto Rouxinol quando, por volta das 5h50 da manhã desta segunda-feira (21), foi informada de um homicídio dentro de uma residência. Havia um corpo com sinais de tortura e sem cabeça.

Logo depois, chegou um homem informando aos militares que a cabeça da vítima estava no início da rua coletora, distante 400 metros do corpo. Os policiais militares acionaram a Polícia, para adotar as providências devidas. Antônio tinha passagem por porte e posse ilegal de arma

A Polícia Civil por meio da Delegacia de Homicídios de Castanhal deu início com as investigações para identificar e prender os suspeitos do crime.

Durante as buscas ainda foi efetuada a prisão em flagrante de Wagner Sodré Silveira pelo de tráfico ilícito de entorpecentes, assim como foi dado cumprimento a outro mandado de prisão preventiva expedido pela justiça de Goiás em face de Adailson Borcem Silveira.