Suspeito de armazenar e compartilhar pornografia infantil é preso nesta terça-feira em Ananindeua

Um homem foi preso em flagrante sob a suspeita de armazenar materiais contendo pornografia de crianças e adolescentes em um tablet, nesta terça-feira (26), em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém (RMB). A prisão, que faz parte da operação “Mega Alep”, da Polícia Federal (PF), cumpriu um mandado de busca e apreensão decretado pela 3ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária do Pará.

Durante as investigações, a PF identificou que o suspeito não apenas armazenava os conteúdos, mas também compartilhava as imagens com cenas de exploração sexual infantil. No momento da prisão, os policiais analisaram o tablet encontrado com o suspeito e encontraram um vasto material relacionado a pornografia infantojuvenil.

O dispositivo foi apreendido e será submetido a perícia técnica para extração do conteúdo. O homem responderá pelos crimes de armazenamento e compartilhamento de pornografia infantojuvenil, previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, além de outros crimes que sejam identificados no decorrer das investigações.

A operação, deflagrada pela PF nesta terça-feira, tem o objetivo de combater os crimes de armazenamento e compartilhamento de imagens relacionadas ao abuso sexual infantojuvenil. O nome da operação, “Mega Alep”, é uma referência ao nome de um dos e-mails usados pelo alvo, que era usado para armazenar conteúdo criminoso.