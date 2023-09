Jovem de 20 anos é presa com mais de 30 kg de entorpecentes na BR-230, em Rurópolis

Uma mulher identificada como Steffany Camille, de 20 anos, foi presa com mais de 30 quilos de entorpecentes, na última segunda-feira (25), em um ônibus que estava na rodovia BR-230, no município de Rurópolis, no sudoeste paraense. De acordo com informações da Polícia Militar, a suspeita tinha saído do Paraná e viria para Belém. A mulher é moradora de Moju, no nordeste do Pará. A substância semelhante à maconha estava escondida na bagagem da suspeita. O flagrante ocorreu por volta das 14h, após uma denúncia anônima encaminhada para a PM.

Militares da 17ª Companhia Independente de Polícia Militar (17ª CIPM) atuaram na ocorrência e conseguiram identificar o ônibus. O veículo estava nas proximidades da “curva da morte”, ponto conhecido e localizado no p​erímetro do KM 233, da rodovia Transamazônica. No local, a polícia procedeu com a solicitação de parada e fez a verificação do transporte e dos passageiros.

De acordo com as informações policiais, os militares encontraram nas bagagens de Steffany 37 tabletes de drogas, totalizando aproximadamente 33 kg de entorpecente análogo à maconha prensada.

A suspeita também portava dois aparelhos celulares e foi detida em flagrante. Steffany e os entorpecentes foram apreendidos e levados para a realização dos procedimentos legais na Delegacia de Polícia Civil de Placas.