Vítima pula do próprio carro em movimento após ser enforcada por ladrões

No último domingo (05), um homem de 56 anos precisou pular do prório carro em movimento depois de ter sido rendido e enforcado por dois ladrões armados. As informações são do portal Metrópoles.

Em depoimento a polícia, a vítima disse que conheceu os dois suspeitos em um bar e que um deles fingiu que estava passando mal. A vítima então teria colocado os dois em seu veículo e seguiu para a UPA. Ainda segundo registrado pela Polícia Militar, em dado momento, um dos criminosos, identificado como Alessandro, enforcou a vítima e outro, chamado Renan, deu socos no motorista, tentando colocar a vítima no banco de trás. Foi aí que o motorista disse ter pulado do veículo, em meio a outros carros. Os dois criminosos então fugiram com o veículo e, em seguida, bateram o carro contra um ponto de ônibus.

Um dos bandidos foi arremessado para perto do ônibus e outro ficou dentro do carro. Os dois foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros. Eles tentaram intimidar as pessoas que estavam próximas durante o acidente e quase foram linchados. A faca usada no crime estava dentro do veículo. A tentativa de assalto ocorreu em Aero Rancho, em Campo Grande.

O Batalhão de Choque foi acionado e registrou que os dois estavam muito alterados, dando chutes na equipe. Sendo assim, foi preciso amarrar mãos e pés de um dos criminosos. Já o motorista ficou ferido e foi levado para a Santa Casa.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).