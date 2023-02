Câmeras registram assalto a rede de pontos de venda de açaí no bairro Batista Campos; vídeo

Câmeras de um circuito interno de vigilância flagraram um assalto a uma rede de pontos de venda de açaí de Belém na tarde desta segunda-feira (6). O caso ocorreu em uma unidade localizada na Rua dos Tamoios, logo de esquina com a travessa dos Apinagés, bairro da Batista Campos. Não houve feridos. Aproximadamente R$ 1 mil foram roubados.

A filmagem mostra dois jovens na recepção do restaurante aguardando a mercadoria de açaí que eles teriam pedido. A funcionária pega a compra, coloca em uma sacola e leva até os supostos clientes.

Assim que a atendente entrega o produto, um dos criminosos saca uma arma de fogo da cintura. Ela se assusta e corre, enquanto os assaltantes dão a volta no balcão em direção à vítima. Outros funcionários levantam as mãos para cima para mostrar que não pretendem reagir.

Durante quase três minutos, os criminosos pegam pertences das vítimas e o valor presente na caixa registradora do local. De início, um dos envolvidos fica apenas responsável pela coleta do dinheiro, enquanto o outro aborda os trabalhadores.

Agentes do 2º Batalhão da Polícia Militar informaram que não foram acionados ao caso, que foi registrado na Delegacia do Jurunas.

A Polícia Civil do Pará se manifestou, por meio de nota, afirmando que mais uma pessoa, que não aparece nas imagens, teria participado do crime. Os depoimentos das vítimas e as imagens das câmeras estão sendo utilizados para localizar os envolvidos. Informações que auxiliem a apuração da Polícia Civil neste caso podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido.