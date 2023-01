Tentativa de assalto: homem joga bicicleta contra moto com bebê a bordo, em Altamira; vídeo

O bairro Mutirão do Município de Altamira, no sudoeste do Pará, registrou na sexta-feira (20), uma tentativa de assalto inusitada contra três pessoas: uma mulher e duas crianças, sendo uma delas um bebê de colo. O autor do crime joga uma bicicleta de encontro ao veículo com as vítimas, para tentar levar a moto.

Como registrado em imagens de câmeras de segurança no local da ocorrência, um homem está no meio da pista, levando ao lado do corpo uma bicicleta. Quando verifica que a moto está bem próxima , ele projeta a bicicleta na direção do veículo, a fim de provocar a queda da motocicleta.

Na derrapagem da moto, as três pessoas caem na pista.

Uma menina que estava na garupa com um bebê sai correndo em desespero. Na queda, o bebê ficou ferido e por pouco não é esmagado pelos corpos das duas outras pessoas.

Resgate

Uma senhora que pilotava o veículo resgata o bebê do solo, diante do assaltante que sugere ter uma arma dentro de uma sacola. Enquanto a mulher com o bebê foge do local, o assaltante tenta dar partida na moto, ainda com a bicicleta por cima dela.

No entanto, a motor da moto não atende ao comando do assaltante. O homem, então, vê-se obrigado a sair correndo do local do crime.

A Polícia Militar informa que equipes do 16° Batalhão intensificaram as diligências em Altamira e municípios vizinhos para identificar e prender o suspeito.

A Polícia Civil informa que "o caso é investigado pela delegacia do município de Altamira; imagens estão sendo analisadas e diligências estão sendo realizadas para coletar mais informações sobre o caso e identificar os envolvidos”. Informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas via Disque-Denúncia, número 181. O sigilo é garantido, como reforça a PC.