Presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do RJ é assaltado e passa mal

Jorge Perlingeiro, de 78 anos, Presidente da Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa), do Rio de Janeiro (RJ), foi assaltado na manhã deste sábado (16), enquanto caminhava pela orla da praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do RJ. Jorge teve o cordão levado por três homens, que ainda o empurraram no chão. Após o crime, a vítima passou mal e precisou ser levado para o pronto-socorro.

Jorge, que é um dos nomes mais importantes do carnaval carioca, foi socorrido após apresentar pressão alta, dores no peito, no braço e na boca. Segundo informações, o presidente da Liesa ficou muito nervoso por conta da situação. Ele foi levado para a unidade de saúde por amigos, onde apresentou um corte na boca por conta da queda. Perlingeiro vai passar por exames no hospital.