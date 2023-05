Australiano que faz sucesso na web explorando o Brasil está no Pará

O australiano Simon Gurney, de 26 anos, conquistou as redes sociais ao compartilhar o seu amor pelo Brasil, que o levou a desbravar o País de Norte a Sul. Desde novembro de 2022, quando desembarcou em São Paulo, ele já conheceu as capitais de seis Estados. De passagem para o Amapá, seu próximo destino, Simon fez uma paradinha no Baixo Amazonas, ponto final da última aventura vivida por ele: uma viagem de 34 horas entre Manaus e Santarém feita em barco de linha.

O simpático turista tirou o sábado (20) para conhecer a Pérola do Tapajós e, claro, aproveitou o domingo (21) para ver de perto as belezas de Alter do Chão, para onde disse que pretende retornar com mais calma em outro momento. Nesta segunda (22) ele embarca para Macapá, onde deve passar duas semanas e, após encerrar o tour no Amapá, virá a Belém.

Por onde passa, o jovem australiano faz questão de registrar tudo nas suas redes sociais. Somente no Instagram, onde ficou mais conhecido, ele já acumula mais de 300 mil seguidores. A ideia de conhecer o Brasil e aprender mais sobre a cultura das diversas regiões do País nasceu ainda em Sidney, depois que Simon passou a conviver com um grupo de brasileiros e teve o primeiro contato com a língua portuguesa.

Após uma viagem de 34 horas pelo rio Amazonas, Simon Gurney desembarcou em Santarém, onde aproveitou o fim de semana para conhecer alguns pontos turísticos da cidade (Reprodução / Instagram)

Decidido a vencer a barreira do idioma para realizar o seu sonho, ele estudou Português por seis anos. A primeira tentativa de vir ao Brasil foi frustrada pela pandemia da Covid-19, que fechou as fronteiras sanitárias de vários países. Mas, tão logo a situação amenizou ele se apressou em comprar as passagens e aterrissou em São Paulo. Em seis meses ele já acumula um extenso diário de bordo após passar pelo Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Acre, Rondônia e Amazonas.

Uma das regiões brasileiras que mais despertou a curiosidade e o encanto de Simon foi o Norte, onde ele pôde conhecer de perto as paisagens, a cultura e uma das maiores paixões recém-descobertas: a gastronomia. Apesar de breves, algumas experiências foram tão marcantes que ele fez questão de deixar registradas de forma permanente, na pele.

Durante sua passagem pelo Acre, por exemplo, Simon tatuou no pele a frase: "O Acre existe". Em Roraima, ele entrou numa briga antiga dos nativos e mandou tatuar “É Roraima e não Rorãima”. Além disso, foi lá também que conheceu a atual namorada, Jéssica Oliveira, que foi Miss Universo Roraima 2021. Já em Manaus, ao experimentar um famoso sanduíche local, encomendou uma nova tatuagem que reproduz a imagem do x-caboquinho. A aposta agora é por conta do que será escolhido para marcar as passagens pelo Amapá e, claro, pelo Pará.

Além de fazer uma imersão na cultura dos diferentes estados do País, Simon já declarou que tem o propósito de ensinar inglês para os brasileiros utilizando os mesmos métodos que o levaram a aprender o português. E para isso chegou a criar, com a ajuda de um primo que trabalha com desenvolvimento de softwares, um aplicativo com essa finalidade.