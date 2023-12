Homens armados rendem e assaltam clientes e funcionários de clínica, no Umarizal

Dois homens, que estavam com armas de fogo, renderam e assaltaram clientes e funcionários de uma clínica localizada na Av. Alcindo Cacela, no bairro do Umarizal, em Belém. O crime ocorreu por volta das 10h45 de terça-feira e assustou as vítimas, que tiveram aparelhos celulares, joias, equipamentos e outros itens levados.

Câmeras de segurança do local registraram toda a ação da dupla. Um deles, que usa boné branco e camisa azul, já entrou no local com a arma em punho. Ele rende uma funcionária que está na recepção e os clientes e manda todos deitarem no chão com as mãos na cabeça. Momentos depois, entra o segundo suspeito, que usa camisa branca e está de capacete de moto. O homem de camisa azul vai até a porta de uma sala e força a entrada. Uma funcionária que está do lado de dentro tenta impedir que o homem consiga entrar, mas não consegue.

Enquanto um dos suspeitos pega um computador e os pertences da funcionária na sala, o outro revista um por um dos clientes para pegar os bens pessoais. Ele rouba anéis, cordões, carteiras porta cédulas e celulares. Um homem que chega ao local no momento do roubo também é rendido e obrigado a deitar no chão. Segundo as vítimas, os assaltantes estariam fazendo várias ameaças e intimidando as pessoas para que ninguém tentasse reagir. Uma vítima relatou que a dupla saiu do local e momentos depois retornou para verificar se um dos clientes não estaria armado. Logo depois, os assaltantes fogem.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que equipes da Divisão de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) trabalham para identificar os envolvidos no crime.