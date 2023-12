Dupla em motocicleta colide contra poste e acaba presa, após onda de assaltos em Ananindeua

Dois homens não identificados foram presos na noite desta segunda-feira (11), após uma série de assaltos pela área da Cidade Nova 6, em Ananindeua, na Grande Belém. De acordo com informações da Polícia Militar, que atendeu a ocorrência por meio do 6º BPM, a dupla estava em uma motocicleta, possivelmente alugada, e já teria assaltado várias pessoas em vias diferentes. Diversos celulares foram apreendidos e apresentados na Seccional da Cidade Nova, onde o caso foi registrado. A polícia não informou se os criminosos estavam portando alguma arma.

Durante a ronda policial, os militares perceberam a atitude suspeita dos criminosos e deram início a uma perseguição. Nas proximidades da avenida Arterial 5-B, o condutor perdeu a direção fazendo com que a motocicleta colidisse com um poste de energia elétrica. Um dos suspeitos ficou caído no local, bastante machucado. Moradores da área chegaram a cogitar que ele estaria morto.

O segundo criminoso conseguiu fugir, mas, logo foi capturado pela polícia. Antes disso, ele se escondeu sob um papelão em uma passarela, ainda nas proximidades da Arterial 5-B. O suspeito deixou para trás um celular r​oubado. O aparelho foi localizado por uma pessoa que presenciou a cena e o entregou na Seccional da Cidade Nova.

Feridos, os dois criminosos foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Icuí-Guajará, onde receberam atendimento médico. Em seguida, foram conduzidos à unidade policial, para a realização dos procedimentos cabíveis ao flagrante.

Várias pessoas procuraram a seccional e se apresentaram como vítimas de assaltos na área da Cidade Nova 6. Até por volta das 23h, elas aguardavam para fazer o reconhecimento dos suspeitos.