Três homens são presos e um é morto, acusados de tentativa de homicídio contra policial militar

Em cumprimento a mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão preventiva, a Polícia Civil conseguiu prender, nesta segunda-feira (11), três suspeitos de envolvimento na tentativa de homicídio contra o policial militar Antônio da Luz Bernardino da Costa na rua 8 de Maio com a travessa Castro Alves, no Distrito de Icoaraci, 30 de novembro de 2022, por volta das 20h30. Nessa mesma ocasião, em 2022, foram mortos um feirante e mais três seguranças. Um quarto envolvido no crime foi morto, na operação policial, no estado do Mato Grosso.

Os presos são: Hideraldo Alves, vulgo "Esquilo Doido"; Fabrício Pampolha, vulgo "FB"; Rafael Miranda de Brito, vulgo "Camisa 10". Rubens Mendes de Souza foi morto em intervenção durante a Operação intitulada "Mina'.

De acordo com o delegado Luiz Xavier, diretor da Divisão de Homicídios (DH), com as investigações e coleta de depoimentos foi possível identificar os suspeitos e representar pelas medidas cautelares. “Durante a investigação, com base em quebra de sigilo autorizadas judicialmente e outras diligências investigativas, foi possível identificar dezenove suspeitos que tiveram participação direta ou indireta no crime, dentre os quais cinco já constam como falecidos, sendo dois no dia do crime e outros três em momento posterior em intervenção policial. Com o trabalho contínuo de agentes da Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP) e com colaboração de diversas unidades policiais, conseguimos reunir cerca de 60 policiais civis para dar cumprimento aos mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva”, destacou o delegado.

Integração

Uma das frentes operacionais da PCPA contou com apoio de policiais civis do Estado Mato Grosso (PCMT), por meio da Delegacia de Lucas do Rio Verde e Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), que resultou na morte de um investigado que reagiu a abordagem policial realizada na cidade de Lucas do Rio Verde. No caso, Rubens Mendes de Souza.

Equipes das delegacias de homicídios da Região Metropolitana (DHM) e de Homicídios de Icoaraci (DHI) contaram com apoio de agentes do Núcleo de Inteligência Policial (NIP) e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core). “Em todo o Pará, a Polícia Civil está intensificando sua presença para fortalecer a segurança pública, visando prevenir todos os tipos de crimes, e neste caso não foi diferente”, ressaltou o delegado-geral da Polícia Civil, Walter Resende.

Flagrante

Um dos alvos foi encontrado e preso no distrito de Mosqueiro. Trata-se de Rafael Miranda de Brito. Em sua residência foi descoberto um laboratório de produção de drogas com amplo material utilizado para manipulação de entorpecentes. “Conseguimos apreender dentro da casa do investigado materiais usados em laboratório de produção de drogas, incluindo duas prensas hidráulicas utilizadas para compactar a substância. Diante do flagrante, ele foi autuado por tráfico de drogas”, complementou o delegado Fernando Rocha. Outras diligências foram realizadas no distrito de Icoaraci, e nas cidades de Ananindeua, Marituba e Santa Izabel do Pará.

A Polícia Civil do Pará continua com diligências para localizar outros foragidos, dentro e fora do território paraense. Após os procedimentos de praxe, os envolvidos serão encaminhados ao Sistema Prisional e ficarão à disposição da justiça.

Deferida a prisão dos suspeitos por parte do Juízo da 1º Vara de Inquéritos e Medidas Cautelares de Belém, foi dado cumprimento à determinação judicial nesta segunda-feira (11). Equipes tiveram êxito no cumprimento de 3 mandados. Um suspeito reagiu a prisão, entrando em confronto com os policiais e acabou sendo atingido e morreu, fato ocorrido na cidade de Lucas do Rio Verde-MT com as equipes de polícia local. Após os procedimentos de praxe, os envolvidos foram encaminhados ao Sistema Prisional e ficarão à disposição da Justiça.