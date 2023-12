Noiva de Latino desabafa sobre momentos de terror durante assalto em São Paulo

A noiva do cantor Latino, Raffa Rarbbie, contou sobre momentos de terror que viveu ao ser assaltada na Avenida Brasil, em São Paulo, na última quinta-feira, 7. Rarbbie foi rendida pelos assaltantes quando saía do salão de beleza.

Segundo Raffa, os assaltantes foram diretamente em seu pulso retirar o acessório que se trata de rolex, avaliado em R$ 100 mil. "Foram momentos de terror! Ele bateu com a arma no vidro e mandou abaixar a janela do carro e já foi falando que queria o meu relógio", contou.

A loira disse que entrou em pânico na hora, mas conseguiu entregar o que o homem pedia. Raffa sempre anda com seu carro blindado, mas no dia resolveu chamar um de aplicativo para o espaço de beleza. Após o trauma, o cantor foi buscá-la no local.