'Flor de Gume', livro da escritora paraense Monique Malcher, será publicado em espanhol

O livro "Flor de Gume", escrito pela paraense Monique Malcher, ganhará uma versão em espanhol e será distribuído no México e em outros países da América Latina. A novidade foi anunciada nas redes sociais da autora nesta terça-feira (23) e comemorada pelos seguidores e pela artista. A obra em outro idioma está prevista para sair ainda este ano nas formas impressa e digital.

VEJA MAIS

"Quando comecei a escrever o livro, meu maior sonho era ser lida, mas não chegava a pensar que ser lida fora do Brasil seria uma possibilidade. Afinal, era meu primeiro livro e todos sabemos os desafios que aguardam um escritor. Além disso, mesmo sendo uma escritora do oeste paraense e vinda da periferia sempre estive disposta a criar uma porta. Se todas as portas que conhecemos estivessem fechadas, o que mais eu podia perder?", conta.

Segundo a artista, a publicação em espanhol será realizada pela Fondo de Cultura Econômica, uma editora fundada em 1934 e situada no México. Em uma seleção de literatura brasileira, o grupo editorial conheceu a obra e fez o convite à Monique. "Uma mulher do norte do Brasil voando e voando. As palavras que gostaria de dizer para expressar o que estou sentindo ainda não nasceram, existe um rio de pensamentos passando pelo meu corpo", diz ela.

Emocionada, a escritora relembrou o início da carreira, quando "Flor de Gume" ainda era apenas um sonho. "Sério, quero chorar toda hora. Hoje não estou conseguindo nem me concentrar no trabalho. Como assim eu vou ser publicada em espanhol, sabe? Sete anos atrás eu vendia meus escritos nos ônibus, bares e universidades. Sacrifiquei tudo pela literatura e faria tudo de novo. Tudo!", comemora.

Além do feito, "Flor de Gume" integrou, em 2021, a lista de livros mais lidos pelo projeto "Leia Mulheres". No ano passado, a publicação foi homenageada em Boston nos eventos das bibliotecas Cambridge Public Library e Boston Public Library, tornando-se também tema de turmas de estudos de gênero em Harvard.

Amor pela escrita

Nascida em Santarém, no oeste do Pará, Monique Malcher ganhou o prêmio jJbuti de literatura 2021 pela obra, na categoria "contos". Em 64 anos de existência da premiação, a paraense foi a segunda do Norte a conquistar a estatueta no eixo literatura.

Além de escritora, Monique também atua como artista plástica e atualmente reside em São Paulo (Foto/Divulgação/Monique Malcher)

Monique se encantou pelas palavras ao ouvir histórias que a avó materna contava para crianças do bairro Mapiri, periferia de Santarém. Ao presenciar a forma como os contos eram narrados, a paraense descobriu o amor pela literatura e sonhava em "ser mágica como ela era".

O livro premiado passeia pelas ruas do Pará e reúne 37 contos que funcionam de forma solitária e em conjunto, o que dá aos leitores a impressão de estarem lendo um romance. É narrado em grande parte pela personagem Silvia, retratando sua infância e vida adulta ao lado de um pai autoritário e violento, com foco na relação da narradora com as três gerações de mulheres da família.

"Minhas maiores inspirações vieram das mulheres que me cercam e do meu trabalho como antropóloga, pois pude realizar pesquisa de campo e entrevistas para falar um pouco sobre violência contra mulheres e crianças. Poder contribuir com a vida das pessoas, a vida seria terrível sem arte. Minhas maiores referências são mulheres. Foi um trabalho árduo, a ficção requer fôlego", ressalta.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)