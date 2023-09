Editora da UFPA lança na Feira do Livro obra inédita de Vicente Salles sobre o cartum no Pará

A Editora da Universidade Federal do Pará (ed.ufpa) estará mais uma vez presente com suas obras na Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, que este ano realiza a sua 26ª edição. Com seu estande montado entre os demais exibidores e vendedores de livro, a Ed.Ufpa preparou uma programação especial para os visitantes, que inclui, entre outras atrações, uma homenagem ao historiador Vicente Juarimbu Salles, neste domingo, 10. O Tributo a Vicente Salles contará com a presença da violinista Marena Salles, viúva do escritor.

O ápice da homenagem ao escritor e educador Vicente Salles será o lançamento de um de seus últimos textos inéditos, o livro Traços & Troças: o Desenho de Crítica e de Humor no Pará. A obra é resultado de pesquisa ampla e cuidadosa sobre a caricatura no Pará, desde o fim do século XIX até os primeiros anos do XX.

Simone Neno, coordenadora editorial da ed.ufpa, explica que o texto da introdução é datado de agosto de 1998. Foram treze anos até a sua publicação como microedição e doze anos até o seu lançamento na forma como agora se apresenta. "O tempo decorrido nos permitiu uma imersão no legado do autor, síntese da historiografia da Amazônia. A proximidade com a Coleção Vicente Salles, sob os cuidados do Museu da UFPA, nos possibilitou explorar o extraordinário universo que o autor percorreu para produzir Traços & Troças, o que resultou na inclusão de um apêndice com imagens que enriquecem o texto e o conjunto imagético da obra", destaca a coordenadora.

O historiador Vicente Juarimbu Salles nasceu em 27 de novembro de 1931, na Vila do Caripi, município de Igarapé-Açu, no Pará, próximo a uma aldeia Tembé. Autor de uma obra multifacetada, publicou 26 livros, participou de dezenas de obras coletivas e produziu 51 livretos artesanais de pequena tiragem, as microedições do autor, que ele mesmo editava e custeava. Duas dessas microedições foram reunidas em _Traços & Troças _para repor o lugar dos artistas paraenses na história da charge e da caricatura no Brasil e lhes dar a visibilidade e o destaque merecidos.

Como lembra a prefaciadora, Regina Maneschy Sampaio, "a atração que a arte e a cultura exerciam em Vicente não era maior que seu interesse pela história e seus embates políticos, tão bem fixados nas caricaturas e charges impressas nos pasquins e jornais que serviam às lutas sociais, econômicas e políticas de cada época [...]. Dizia com convicção, ‘Caricatura é assunto sério’, rindo ela castiga os costumes, os personagens de nossa história”.

Em 2010, Vicente Salles recebeu o título de Doutor Honoris Causa da UFPA, em reconhecimento por sua contribuição à preservação da memória cultural e intelectual do Pará e da Amazônia. Ao longo da vida, Vicente implantou projetos de pesquisa sobre cultura popular, mapeamento dos quilombos paraenses de onde continuou organizando seu acervo de partituras manuscritas e impressas, discos, fitas, imagens, livros, folhetos e recortes de jornais alimentado de materiais novos pelo escritor até as vésperas de sua morte.

O Acervo Vicente Salles está disponível no Museu da Universidade Federal do Pará reunindo mais de quatro mil documentos e 70 mil recortes de jornais sobre temas diversos, além de uma coleção de cartuns, fotografias de época, cordéis, peças de teatro, teses, folhetos e cartazes.

SERVIÇO

Livro: Traços & troças: o desenho de crítica e de humor no Pará

Autor: Vicente Salles

Editora: ed.ufpa

Ano: 2023

Número de páginas: 216

Preço de capa: R$ 120,00

Preço promocional: R$ 90,00