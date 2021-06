Edital Prêmio Vicente Salles de Experimentação Artística 2021 inscreve até quarta

Já são os últimos dias de inscrições para o Edital Prêmio Vicente Salles de Experimentação Artística 2021, que busca contemplar propostas que estimulem o desenvolvimento artístico nas diferentes regiões do território da Amazônia paraense. As inscrições se encerram às 23h59 do dia 23 de junho.

As apresentações dos 27 projetos selecionados ocorrerão de forma digital e compreenderão o universo prático e reflexivo da arte contemporânea nas áreas de Artes Visuais, Audiovisual, Teatro, Dança, Circo, Música, Artes Literárias, Design e Moda.

Segundo Diretor da Casa das Artes, Alfredo Garcia, o Edital surge como mais uma alternativa de fomento para o desenvolvimento de atividades artístico-culturais diante da atual situação de pandemia do COVID-19, que impactou diretamente a cadeia produtiva das artes no Pará.

Serviço:

Edital Prêmio Vicente Salles de Experimentação Artística

Inscrições: até 23 de junho de 2021.

Formulário para incrições:

.