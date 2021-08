FCP anuncia resultado inicial do Prêmio Vicente Salles de Experimentação Artística 2021

A Fundação Cultural do Pará divulgou , nesta terça-feira (10) o resultado inicial de selecionados para o Prêmio Vicente Salles de Experimentação Artística 2021. Publicado no Diário Oficial do Estado, os selecionados foram divididos como previsto no edital da seleção, sendo 40% das vagas para a região de integração do Guajará, enquanto as vagas restantes foram distribuídas às demais regiões do Pará.

Os não-selecionados no presente documento poderão dar entrada com recurso nesta quarta e quinta-feira, 11 e 12 de agosto, por meio do formulário anexado abaixo, que deve ser enviado para o e-mail dart.editais2021@fcp.pa.gov.br até às 23h59 da próxima quinta-feira.

Confira os selecionados no link